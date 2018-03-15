СМИ рассказали об опасной зависимости Олега Табакова

Журналисты решили вспомнить о порочных увлечениях выдающегося отечественного актёра Олега Табакова, который в возрасте 82-х лет скончался в минувший понедельник. Артист любил просаживать на игровых автоматах немалые суммы денег.

Зачастую Табаков лишался всех денег в данном заведении, выходя оттуда с пустыми карманами, однако, с довольной улыбкой на лице. Табакова никогда не заботила наличность, с которой у прославленного артиста никогда не было никаких проблем, а игра в казино попросту являлась одним из его порочных увлечений.

Александр Вест

Представители столичного казино под названием «Шангри-Ла» не раз рассказывали журналистам о пристрастии многих звёзд отечественного шоу-бизнеса к азартным играм, в числе которых Артур Чилингаров, Андрей Разин и даже примадонна эстрады Алла Пугачёва. Также не стеснялся проигрывать пачки долларов в «Шангри-Ла» и Олег Табаков, который приходил в казино, чтобы снять накопившееся напряжение. Не раз артиста видели с пачками долларов, входящим в здание казино, а излюбленным его развлечением были игровые автоматы, блеск и яркие огни которого завораживали его сознание.