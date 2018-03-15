СМИ рассказали об опасной зависимости Олега Табакова

Представители столичного казино под названием «Шангри-Ла» не раз рассказывали журналистам о пристрастии многих звёзд отечественного шоу-бизнеса к азартным играм, в числе которых Артур Чилингаров, Андрей Разин и даже примадонна эстрады Алла Пугачёва. Также не стеснялся проигрывать пачки долларов в «Шангри-Ла» и Олег Табаков, который приходил в казино, чтобы снять накопившееся напряжение. Не раз артиста видели с пачками долларов, входящим в здание казино, а излюбленным его развлечением были игровые автоматы, блеск и яркие огни которого завораживали его сознание.
СМИ рассказали об опасной зависимости Олега ТабаковаСегодня, 11:52
Тяжелейшее состояние известного отечественного актёра и режиссёра Олега Табакова, из-за которого медицинским специалистам пришлось ввести артиста в
Стало известно, что сегодня состояние здоровья артиста Олега Табакова резко улучшилось. Об этом поделился его сын Павел Табаков.
Известный отечественный режиссёр Олег Табаков в банный момент находится на госпитализации. Медицинские сотрудники госпиталя, в котором содержат Табакова,