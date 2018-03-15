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| | "Сестры что-ли?": Фанаты заподозрили в родстве Темникову и Гагарину

"Сестры что-ли?": Фанаты заподозрили в родстве Темникову и Гагарину

Сегодня, 12:19
Елена Темникова показала в Instagram два совместных снимка с Полиной Гагариной. Она отметила, что фото сделано в прошлом месяце на аппаратуру «из нулевых» с, соответственно, вспышкой, плёнкой и проявкой. Елена Темникова поинтересовалась, какой из кадров лучше.

"Сестры что-ли?": Фанаты заподозрили в родстве Темникову и Гагарину

 

Интернет-пользователи не смогли точно это определить, разделившись во мнениях. Большинству, правда, всё-таки более понравилась первая фотография. Однако многие отмечали очень большое сходство двух певиц на кадрах. Подписчики подчеркнули, что Темникова и Гагарина, словно две сестры. Они поинтересовались, нет ли между ними настоящей родственной связи. Интернет-пользователи вспомнили, что две артистки всегда очень хорошо ладили, вместе были на «Фабрике звёзд», где дружили, и вообще действительно вели себя, как сёстры.

Некоторые даже прикинули сюжет, подобно индийскому фильму, где родственники неожиданно находят друг друга, будучи разлученными в раннем детстве, а при встрече танцуют и поют. Тем более, что в случае с Темниковой и Гагариной последнее весьма подходит в силу их профессии. Интернет-пользователи подчеркнули, что две артистки очень хорошо выглядят, несмотря на отсутствие вычурности и элегантности в нарядах.

Снимки явно не были «постановочными» и для каких-то журналов, а демонстрировали реальную жизнь. Отдельные поклонники, впрочем, заявили, что Полина Гагарина на фото на себя несколько не похожа, а более напоминает Татьяну Овсиенко или Катю Лель. За короткое время снимки набрали более 100 тысяч оценок «мне нравится».

В целом, дружба между артистками до такой степени, чтобы они могли казаться сёстрами, в настоящее время не настолько редкое явление. Сплетни и разные казусы, зависть и просто необходимость продвигаться далее на сцене сильно влияют на хорошие отношения в шоу-бизнесе. Потому возможны совместные снимки и улыбки, а на деле подставы и шипение «за глаза».

Бытует мнение, что путь артиста – это вообще полное одиночество, у него бывают только фанаты, но и то расположение последних способно резко поменяться. Однако это не совсем так, просто гораздо сложнее оценивать ту же дружбу, если она между знаменитостями. Общение Елены Темниковой и Полины Гагариной является ярким примером того, насколько максимально такая может проявляться.
Ирина Летинская
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