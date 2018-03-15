«Русская Ким Кардашьян» чудь не опозорилась из-за большой груди

Нестандартная фигура 23-летней модели Анастасии Квитко продолжает набирать популярность, а сама девушка подогревает фантазию поклонников все новыми «горячими» кадрами. Недавно манекенщица показала фото в белом купальнике, из-под которого буквально выпадала грудь девушки. За первые часы, после публикации снимка, фигуру Анастасии оценили более 100 тысяч человек.
Также у Квитко есть собственное приложение для смартфонов на подобии Instagram, где девушка делится с фанатами последними кадрами с откровенных съемок. На манекенщицу русского происхождения в Instagram подписано почти восемь миллионов фанатов со всего мира.