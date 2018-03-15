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| | Светлана Бондарчук продемонстрировала свои формы в купальнике

Светлана Бондарчук продемонстрировала свои формы в купальнике

Сегодня, 23:30
49-летняя Светлана Бондарчук порадовала поклонников откровеенным кадром. Снимок знаменитости в красном купальнике появился в Сети.

Светлана Бондарчук продемонстрировала свои формы в купальнике

 

Светлана Бондарчук опубликовала в социальную сеть Instagram свои новые фото с отдыха в Азербайджане, где она в настоящее время проводит свой отпуск. Знаменитость, запечатленная возле бассейна в красном сдельном купальнике, продемонстрировала всем свою идеальную талию. Поклонники отметили, что Светлана в отличной форме, и что ее фигура по своей красоте не уступает фигурам других звезд намного моложе ее.

 

Отметим, что звездная пара Светлана Бондарчук и Федор Бондарчук состояли в законном браке более 25 лет и расстались. У них двое детей: сын Сергей, который тоже уже стал отцом, и дочь – Варвара. В 2016 году супружеская пара официально оформила развод, но при этом остались друзьями и общаются между собой.
Пелагея Лебединская
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