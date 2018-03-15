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| | Дарья Клюкина объяснила, зачем пришла на «Холостяк» во второй раз

Дарья Клюкина объяснила, зачем пришла на «Холостяк» во второй раз

Сегодня, 22:40
Участие модели Дарьи Клюкиной в проекте «Холостяк» во второй раз вызвало на просторах Сети бурное обсуждение. Некоторые телезрители обвинили девушку в желании пропиариться за счет популярного шоу.

Дарья Клюкина объяснила, зачем пришла на «Холостяк» во второй раз

 

Как известно Клюкина ранее пыталась добиться расположения актера Ильи Глинникова, который также был одним из «холостяков».

Премьера нового сезона шоу с Егором Кридом состоялась в минувшие выходные. Одной из претенденток на сердце звезды стала 23-летняя Дарья Клюкина из Свердловской области, которая уже была известна всем по пятому сезону шоу. В свое время она расположила к себе актера Илью Глинникова, но судьбоносным для нее стало свидание в одном из ресторанов Сочи, после которого она покинула проект. Дарья заявила, что не видит совместного будущего с актером.

В недавнем видеообращении Клюкина решила тщательно рассказать о мотивации своего поступка.

«Я прекрасно знаю, на что иду. Естественно, я ко всему готова. Идти второй раз на проект или нет, я очень долго сомневалась. Все-таки я выбирают рискнуть, сделать и ни о чем не пожелать. Конечно же, я волнуюсь. Зачем же об этом говорить? Знаю, что мне многие не поверят и заявят, что я пришла ради своих целей, но я все же надеюсь, что меня кто-то поддержит. Я смогу за себя постоять и никому не дам себя в обиду», - заявила модель.
Николай Офицеров
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