Дарья Клюкина объяснила, зачем пришла на «Холостяк» во второй раз

Участие модели Дарьи Клюкиной в проекте «Холостяк» во второй раз вызвало на просторах Сети бурное обсуждение. Некоторые телезрители обвинили девушку в желании пропиариться за счет популярного шоу.

Николай Офицеров

Как известно Клюкина ранее пыталась добиться расположения актера Ильи Глинникова, который также был одним из «холостяков».Премьера нового сезона шоу с Егором Кридом состоялась в минувшие выходные. Одной из претенденток на сердце звезды стала 23-летняя Дарья Клюкина из Свердловской области, которая уже была известна всем по пятому сезону шоу. В свое время она расположила к себе актера Илью Глинникова, но судьбоносным для нее стало свидание в одном из ресторанов Сочи, после которого она покинула проект. Дарья заявила, что не видит совместного будущего с актером.В недавнем видеообращении Клюкина решила тщательно рассказать о мотивации своего поступка.», - заявила модель.