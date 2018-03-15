Дарья Клюкина объяснила, зачем пришла на «Холостяк» во второй раз

Как известно Клюкина ранее пыталась добиться расположения актера Ильи Глинникова, который также был одним из «холостяков».
Премьера нового сезона шоу с Егором Кридом состоялась в минувшие выходные. Одной из претенденток на сердце звезды стала 23-летняя Дарья Клюкина из Свердловской области, которая уже была известна всем по пятому сезону шоу. В свое время она расположила к себе актера Илью Глинникова, но судьбоносным для нее стало свидание в одном из ресторанов Сочи, после которого она покинула проект. Дарья заявила, что не видит совместного будущего с актером.
В недавнем видеообращении Клюкина решила тщательно рассказать о мотивации своего поступка.
«Я прекрасно знаю, на что иду. Естественно, я ко всему готова. Идти второй раз на проект или нет, я очень долго сомневалась. Все-таки я выбирают рискнуть, сделать и ни о чем не пожелать. Конечно же, я волнуюсь. Зачем же об этом говорить? Знаю, что мне многие не поверят и заявят, что я пришла ради своих целей, но я все же надеюсь, что меня кто-то поддержит. Я смогу за себя постоять и никому не дам себя в обиду», - заявила модель.