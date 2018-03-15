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| | В интернете активно обсуждают избранницу Дмитрия Борисова

В интернете активно обсуждают избранницу Дмитрия Борисова

Сегодня, 22:20
Телеведущий Дмитрий Борисов удивил своих поклонников фотографией с неизвестной девушкой. Дело в том, что знаменитость старается не разглашать свою личную жизнь, поэтому снимок и стал темой для разговоров.

В интернете активно обсуждают избранницу Дмитрия Борисова

 

Ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов в интернете публикует фотографии либо со съемок, либо со своих путешествий. Иногда даже появляются фото с семьей, однако нет ни одной фотографии с девушкой. Поэтому поклонники задались этим вопросом, но ведущий никак не комментирует личную жизнь. На своей странице Дмитрий разместил снимок с незнакомой девушкой. Это фото вызвало неимоверный ажиотаж среди пользователей.

 

Поклонники написали, что у девушки есть некоторые сходства с американской актрисой Умой Турман. Некоторые пользователи предположили, что на фото изображена возлюбленная ведущего. Были и такие, которые написали, что Борисову нужно уже наконец-то жениться. На это ведущий ответил, что пользователям нужно следить за своей жизнью. Однако некоторые подписчики в незнакомке узнали модель Ольгу Шерер.
Анна Котова
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