«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Анна Седокова рассказала, как худеет к лету Немецкие ученые разработали новый метод диагностики рака Диетологи проверили полезность палео-вегетарианской диеты Apple приостановила выпуск iPhone из-за больших нарушений при сборке гаджетов Фанаты SEREBRO недовольны участницей трио Фанаты провожали Олега Табакова в последний путь криками «Браво» Путин прибыл проститься с Табаковым В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро Американец убил старика гантелью из-за флирта Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом
| | Основавшая «Русмоду» Оксана Лаврентьева выходит замуж

Основавшая «Русмоду» Оксана Лаврентьева выходит замуж

Сегодня, 21:40
Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева подтвердили свои романтические отношения лишь недавно, однако, это не помешало им принять решение о супружестве. Свои намерения пара подтвердила в сети Instagram.

Основавшая «Русмоду» Оксана Лаврентьева выходит замуж

 

У Лаврентьевой и Цыпкина в сети микроблогов Instagram имеется общий аккаунт, в котором нередко появляются их фотографии. Под одной из таких фотографий, недавно загруженных на их страницу, появилось описание, в котором пара уведомила своих поклонников о своём намерении пожениться. Напомним, Александр развёлся со своей бывшей супругой лишь летом прошлого года, но задерживаться в холостяках не стал, рассекретив личность своей новой пассии, которой оказалась основательница компании «Русмода» Оксана Лавреньтева.

Основавшая «Русмоду» Оксана Лаврентьева выходит замуж

 

Лаврентьева в обществе Цыпкина стала появляться на светских мероприятиях относительно недавно, а в первый раз журналисты заметили их вместе на премьерном показе картины «Селфи». Сама Оксана рассталась со своим мужем Антоном Паком ещё четыре года назад, сосредоточившись на воспитании своих детей.
Александр Вест
Новости по теме
Основательница «Русмоды» Оксана Лаврентьева выходит замуж за Александра Цыпкина
Основательница «Русмоды» Оксана Лаврентьева выходит замуж за Александра Цыпкина

Только несколько месяцев назад общественность узнала о романе Оксаны Лаврентьевой и Александра Цыпкина, а сейчас они шокировали всех поклонников новостью о

Лаврентьева не даёт покоя подписчикам своими горячими фото
Лаврентьева не даёт покоя подписчикам своими горячими фото

Актриса Оксана Лаврентьева отправилась в Тайланд на новогодние каникулы со своей дочерью и бойфрендом. 39-летняя Лаврентьева поражает подписчиками горячими

Оксана Робски выходит замуж в шестой раз
Оксана Робски выходит замуж в шестой раз

Известная в светских кругах гламурная писательница Оксана Робских собралась замуж уже в шестой раз. Недавно в социальных сетях появилось множество фотографий с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости