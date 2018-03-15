Основавшая «Русмоду» Оксана Лаврентьева выходит замуж

Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева подтвердили свои романтические отношения лишь недавно, однако, это не помешало им принять решение о супружестве. Свои намерения пара подтвердила в сети Instagram.

У Лаврентьевой и Цыпкина в сети микроблогов Instagram имеется общий аккаунт, в котором нередко появляются их фотографии. Под одной из таких фотографий, недавно загруженных на их страницу, появилось описание, в котором пара уведомила своих поклонников о своём намерении пожениться. Напомним, Александр развёлся со своей бывшей супругой лишь летом прошлого года, но задерживаться в холостяках не стал, рассекретив личность своей новой пассии, которой оказалась основательница компании «Русмода» Оксана Лавреньтева.

Александр Вест

Лаврентьева в обществе Цыпкина стала появляться на светских мероприятиях относительно недавно, а в первый раз журналисты заметили их вместе на премьерном показе картины «Селфи». Сама Оксана рассталась со своим мужем Антоном Паком ещё четыре года назад, сосредоточившись на воспитании своих детей.