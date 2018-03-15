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| | СМИ: Состояние Олега Табакова ухудшилось еще три года назад

СМИ: Состояние Олега Табакова ухудшилось еще три года назад

Сегодня, 10:57
Входящий в окружение Олега Табакова человек, пожелавший остаться неизвестным, рассказал прессе о том, что ухудшение здоровья артиста произошло еще три года тому назад, однако родственники и друзья, как и сам Олег Павлович тщательно это скрывали.

СМИ: Состояние Олега Табакова ухудшилось еще три года назад

 

Любимый всеми актер и режиссер ушел из жизни 12 марта. Деятеля искусства положили в больницу еще в конце ноября 2017 года. О его диагнозе долгое время отказывались говорить. Близкие попросту не комментировали ситуацию, связанную с его здоровьем. Супруга артиста Марина Зудина находилась с мужем до самого его последнего издыхания.

Согласно данным СМИ, у Табакова было найдено заражение крови, а также синдром глубокого оглушения. Он перенес в больнице экстренно проведенную трахеостомию и последнее время был подключён к аппарату искусственной вентиляции легких.

Олег Павлович, как утверждает неизвестный источник, также долгие годы страдал от рака предстательной железы. Примерно три года назад мэтру стало хуже, он ослаб и очень постарел, именно тогда Олег Павлович стал реже появляться в МХТ им. Чехова, директором которого он являлся.

Перед смертью актер впал в кому, также по организму распространились метастазы. Утверждать подлинность этой информации довольно сложно, ведь близкие отказываются комментировать эти данные.
Николай Офицеров
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