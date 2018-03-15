Ольга Бузова ищет двойника в Москве

Ольге Бузовой срочно понадобился дублер. В связи с этим звезда экранов объявила кастинг своего двойника.

Пелагея Лебединская

Интернет-пользователей шокировало объявление, выставленное в социальной сети Instagram на страничке Ольги Бузовой. Светской львице зачем-то срочно понадобился дублер. Она объявила кастинг отбора девушек с ее параметрами тела и внешним сходством. Кастинг будет проводиться с 16 по 29 марта, на котором Ольга будет присутствовать сама лично. Девушке, выигравшей кастинг, предстоит сняться вместе со звездой и при этом заработать большой гонорар. Поклонники в недоумении, зачем Бузовой понадобился двойник. Многие считают, что их кумир задумала снять новый клип, в котором она предстанет перед всеми со своим дублером.Отметим, Ольга Бузова дала обещание, что у девушки, выигравшей кастинг, появится возможность после съемок, при ее желании, стать участницей проекта «Дом-2».