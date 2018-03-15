Рита Ора снова продемонстрировала свою фигуру в откровенном нижнем белье

Известная британская певица Рита Ора выложила в социальную сеть Instagram откровенные снимки в нижнем белье.

Ранее стало известно, что Рита Ора стала лицом знаменитого бренда нижнего белья Tezenis. Недавно у певицы состоялась рекламная фотосессия, из которой некоторые снимки Рита Ора выложила в Instagram, чтобы порадовать своих поклонников. На фото певица изображена в бюстгальтере черного цвета, который идеально подчеркивает контраст оттенка загорелой кожи и пышные формы груди. Поклонники были в восторге, это фото набрало более 612 000 просмотров.

Пелагея Лебединская

Отметим, что в конце предыдущего года Рита Ора также заключила еще один контракт с косметическим брендом «Rimmel London», лицом которого она станет.