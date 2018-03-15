«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Анна Седокова рассказала, как худеет к лету Немецкие ученые разработали новый метод диагностики рака Диетологи проверили полезность палео-вегетарианской диеты Apple приостановила выпуск iPhone из-за больших нарушений при сборке гаджетов Фанаты SEREBRO недовольны участницей трио Фанаты провожали Олега Табакова в последний путь криками «Браво» Путин прибыл проститься с Табаковым В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро Американец убил старика гантелью из-за флирта Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом
| | Рита Ора снова продемонстрировала свою фигуру в откровенном нижнем белье

Рита Ора снова продемонстрировала свою фигуру в откровенном нижнем белье

Сегодня, 21:20
Известная британская певица Рита Ора выложила в социальную сеть Instagram откровенные снимки в нижнем белье.

Рита Ора снова продемонстрировала свою фигуру в откровенном нижнем белье

 

Ранее стало известно, что Рита Ора стала лицом знаменитого бренда нижнего белья Tezenis. Недавно у певицы состоялась рекламная фотосессия, из которой некоторые снимки Рита Ора выложила в Instagram, чтобы порадовать своих поклонников. На фото певица изображена в бюстгальтере черного цвета, который идеально подчеркивает контраст оттенка загорелой кожи и пышные формы груди. Поклонники были в восторге, это фото набрало более 612 000 просмотров.

Рита Ора снова продемонстрировала свою фигуру в откровенном нижнем белье

 

Отметим, что в конце предыдущего года Рита Ора также заключила еще один контракт с косметическим брендом «Rimmel London», лицом которого она станет.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Певица Рита Ора продемонстрировала свою идеальную попу
Певица Рита Ора продемонстрировала свою идеальную попу

Рита Ора выложила в социальную сеть Instagram свое новое фото, на котором она продемонстрировала своим подписчикам идеальные формы своей попы.

Певица Рита Дакота показала стройную фигуру в сексуальном белье
Певица Рита Дакота показала стройную фигуру в сексуальном белье

Бывшая участница «Фабрики звезд» и супруга Влада Соколовского Рита Дакота окончательно пришла в форму после беременности. Недавно певица продемонстрировала

Британская артистка Рита Ора выложила в Сеть фото топлесс
Британская артистка Рита Ора выложила в Сеть фото топлесс

Британская певица и ведущая программы «Топ-модель по-американски» решила порадовать поклонников и обнажилась на камеру. Она опубликовала в Instagram снимок, на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости