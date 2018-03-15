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| | 38-летняя Альбина Джабаева шокировала откровенным роликом

38-летняя Альбина Джабаева шокировала откровенным роликом

Сегодня, 09:39
Около 40 тысяч поклонников Джабаевой оценили откровенность певицы. В настоящее время певица Альбина Джанабаева проводит свой отпуск на берегу моря в жарких странах.

38-летняя Альбина Джабаева шокировала откровенным роликом

 

38-летняя певица Алина Джанабаева периодически выкладывает свои фото в социальную сеть Instagram, и в этот раз она решила порадовать своих поклонников. В настоящее время Альбина вместе со своим избранником Валерием Меладзе и двумя детьми отдыхает на море. Она создала небольшой видеоролик, на котором позирует в разных купальниках, продемонстрировав всем своим поклонникам прекрасные формы. Этот видеоролик буквально за пару часов набрал 39 000 просмотров и 2 000 лайков.

Отметим, что Альбина Джанабаева родила Валерию Меладзе двоих сыновей – Костю, которому уже 14 лет, и Лука – на данный момент мальчику 4 года. Хоть пара живет очень счастливо, однако Валерий так и не предложил Альбине выйти за него замуж. Они живут в гражданском браке.
Пелагея Лебединская
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