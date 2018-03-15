Голую грудь Варнавы назвали идеальной

На своей странице в Instagram Екатерина Варнава, публикации которой в последнее время занимают первые строчки в рейтинге по просмотрам, разместила очередное фото из последней серии. Недавно Екатерина примерила на себя новый образ, который напомнил пользователям певиц Sia и Леди Гага, а еще главную героиню из фильма «Пятый элемент». В частности, на голове Варнавы красовался парик оригинальной «расцветки» и формы, сама она была одета в обтягивающую белую, слегка прозрачную, майку со стразами и полушубок, который она кокетливо спустила с плеч почти до пояса.

Задумчивый взгляд Екатерины говорил о том, что мыслями она где-то далеко. В подписи к снимку знаменитость пооткровенничала, что к сожалению, она крайне редко видит сны, а еще бытует мнение, что цветные сны снятся лишь сумасшедшим. Она спросила мнения подписчиков по этому поводу, и получила массу откликов.В основном, подавляющее большинство пользователей сошлось в ответах о том, что почти каждую ночь видят сны. Но вот количество тех, кто видит из в «цветном варианте» и черно-белом, несколько отличалось. Многие отметили, что тоже, как и Варнава, снов не видят, и, как правило, связывают это с тотальной загруженностью в течение дня. До такой степени, что потом мозг может лишь отдать телу приказ отдыхать, но на воспроизведение каких-либо образов он уже не способен. Некоторые подписчики рассказали, что даже сами не рады возможности регулярно смотреть сновидения, большинство из которых настолько изматывает их морально, что отдых превращается в тягость. Кто-то из подписчиков даже поведал, что смотрит чуть ли не целые сериалы, они предположили, что это связано с наличием или отсутствием фантазии.Образ Екатерины вызвал различные мнения, но, в основном, они были положительными. Фанаты похвалили розовый цвет волос, который, по их мнению, к лицу Варнаве. А также поинтересовались по поводу линз, как часто их использует Екатерина. Из сравнений интересно было упомянутое сходство в Жанной Агузаровой. Не забыли пользователи и оценить фигуру артистки, тем более, что полупрозрачная майка «в обтяг» это вполне позволяла. Она настолько не оставляла простора для фантазии, что грудь Варнавы назвали практически обнаженной, но при этом идеальной.