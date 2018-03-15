Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Учёные: Из-за частого секса меняется структура ДНК Новый флешмоб в Японии: У кого длиннее кошка NASA выбрало имя планеты, куда летит зонд New Horizons Марго Робби предложили роль в фильме Тарантино Предприниматель из Ростова умер, чтобы не возвращать долги Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову
| | Голую грудь Варнавы назвали идеальной

Голую грудь Варнавы назвали идеальной

Сегодня, 00:03
На своей странице в Instagram Екатерина Варнава, публикации которой в последнее время занимают первые строчки в рейтинге по просмотрам, разместила очередное фото из последней серии. Недавно Екатерина примерила на себя новый образ, который напомнил пользователям певиц Sia и Леди Гага, а еще главную героиню из фильма «Пятый элемент». В частности, на голове Варнавы красовался парик оригинальной «расцветки» и формы, сама она была одета в обтягивающую белую, слегка прозрачную, майку со стразами и полушубок, который она кокетливо спустила с плеч почти до пояса.

Голую грудь Варнавы назвали идеальной

 

Задумчивый взгляд Екатерины говорил о том, что мыслями она где-то далеко. В подписи к снимку знаменитость пооткровенничала, что к сожалению, она крайне редко видит сны, а еще бытует мнение, что цветные сны снятся лишь сумасшедшим. Она спросила мнения подписчиков по этому поводу, и получила массу откликов.

В основном, подавляющее большинство пользователей сошлось в ответах о том, что почти каждую ночь видят сны. Но вот количество тех, кто видит из в «цветном варианте» и черно-белом, несколько отличалось. Многие отметили, что тоже, как и Варнава, снов не видят, и, как правило, связывают это с тотальной загруженностью в течение дня. До такой степени, что потом мозг может лишь отдать телу приказ отдыхать, но на воспроизведение каких-либо образов он уже не способен. Некоторые подписчики рассказали, что даже сами не рады возможности регулярно смотреть сновидения, большинство из которых настолько изматывает их морально, что отдых превращается в тягость. Кто-то из подписчиков даже поведал, что смотрит чуть ли не целые сериалы, они предположили, что это связано с наличием или отсутствием фантазии.

Образ Екатерины вызвал различные мнения, но, в основном, они были положительными. Фанаты похвалили розовый цвет волос, который, по их мнению, к лицу Варнаве. А также поинтересовались по поводу линз, как часто их использует Екатерина. Из сравнений интересно было упомянутое сходство в Жанной Агузаровой. Не забыли пользователи и оценить фигуру артистки, тем более, что полупрозрачная майка «в обтяг» это вполне позволяла. Она настолько не оставляла простора для фантазии, что грудь Варнавы назвали практически обнаженной, но при этом идеальной.
Новости по теме
Екатерина Варнава примерила на себе образ блондинки
Екатерина Варнава примерила на себе образ блондинки

На странице Екатерины Варнавы в соцсети Instagram появилось видео в образе блондинки. Телеведущая рекламирует в нем торговую марку Gloria Jeans.

Поклонники Екатерины Варнавы разочарованы «египетской силой» ее прически
Поклонники Екатерины Варнавы разочарованы «египетской силой» ее прически

Участница телешоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава поделилась с поклонниками новым фотоснимком, опубликованным в Instagram. Новый образ знаменитости очень

Поклонники заподозрили у Екатерины Варнавы анорексию
Поклонники заподозрили у Екатерины Варнавы анорексию

Продолжающая стремительно худеть Екатерина Варнава уже не первый раз пугает поклонников своей внешностью - вот и сейчас фанаты бьют тревогу, увидев новый

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости