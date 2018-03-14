СМИ: Собчак снова беременна

Желающая занять президентское кресло Ксения Собчак ожидает второго ребенка. Такая информация появилась в одном из каналов Telegram.

В адрес Собчак прозвучала фраза «грязная ведьма». Она обиделась на это, спросив у ведущего Владимира Соловьева, отчего тот не вмешивается в происходящее, дабы участники себя достойно. Журналист стал оправдываться, заметив, что противники бывшей ведущей «Дом-2» в самом деле очень плохо себя ведут.

Никита Готский

Согласно предположению, беременность ведущей объясняет и лишнюю эмоциональность Собчак во время политических дебатов на телеканале «Россия», Ксения расплакалась, услышав оскорбления в свой адрес со стороны оппонентов.Данные о беременности Собчак появились несколько месяцев назад. Фанаты много раз замечали округлившийся живот ведущей, предположив, что та ждет второго ребенка.