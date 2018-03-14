Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Учёные: Из-за частого секса меняется структура ДНК Новый флешмоб в Японии: У кого длиннее кошка NASA выбрало имя планеты, куда летит зонд New Horizons Марго Робби предложили роль в фильме Тарантино Предприниматель из Ростова умер, чтобы не возвращать долги Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову
| | СМИ: Собчак снова беременна

СМИ: Собчак снова беременна

Сегодня, 22:24
Желающая занять президентское кресло Ксения Собчак ожидает второго ребенка. Такая информация появилась в одном из каналов Telegram.

СМИ: Собчак снова беременна

 

Согласно предположению, беременность ведущей объясняет и лишнюю эмоциональность Собчак во время политических дебатов на телеканале «Россия», Ксения расплакалась, услышав оскорбления в свой адрес со стороны оппонентов.
 
 
В адрес Собчак прозвучала фраза «грязная ведьма». Она обиделась на это, спросив у ведущего Владимира Соловьева, отчего тот не вмешивается в происходящее, дабы участники себя достойно. Журналист стал оправдываться, заметив, что противники бывшей ведущей «Дом-2» в самом деле очень плохо себя ведут.

Данные о беременности Собчак появились несколько месяцев назад. Фанаты много раз замечали округлившийся живот ведущей, предположив, что та ждет второго ребенка.
Никита Готский
Новости по теме
Собчак: Я действительно жду ребенка
Собчак: Я действительно жду ребенка

Свой отказ от ведения закрытой вечеринки в Львове российская звезда Ксения Собчак аргументировала тем, что находится на третьем месяце беременности.

Мать Ксении Собчак прокомментировала слухи о беременности дочери
Мать Ксении Собчак прокомментировала слухи о беременности дочери

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в семье известной ведущей Ксении Собчак и Максима Виторгана ожидается рождение первенца. Слухи о беременности

Фанаты Ксении Собчак сомневаются в ее беременности
Фанаты Ксении Собчак сомневаются в ее беременности

Многие фанаты Ксении Собчак начинают сомневаться в том, что телеведущая беременна. Новый фотоснимок в Instagram дал повод для многочисленных комментариев и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости