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| | Оголилась и опозорилась: Борисова шокировала сплюснутой грудью

Оголилась и опозорилась: Борисова шокировала сплюснутой грудью

Сегодня, 22:27
Знаменитость, по всей видимости, хотела опубликовать что-то вроде невинного отчета о собственном отдыхе - она сообщила, что ее отпуск на острове Самуи сейчас в самом разгаре, его осталась ровно половина. Дана рассказала, что в номере у нее очень жарко, а завтра днем она планирует найти кого-нибудь, кто сможет ее сфотографировать. Пока же телеведущая разместила фото, на котором она в своем номере, завернутая в полотенце и с мокрыми волосами.

 

Оголилась и опозорилась: Борисова шокировала сплюснутой грудью

 

Пользователи раскритиковали внешний вид Борисовой связав каким-то образом его с религией. Они обвинили Дану в пренебрежительном отношении к чувствам верующих и собственной вере за то, что она позволяет себе оголяться. Хейтеры также напомнили Борисовой, что все ее выходки сказываются на ее дочери, права на общение с которой она так жаждет восстановить, но вряд ли ей это удастся. Недоброжелатели, к тому же, отметили, что, несмотря на то, что раньше они сами сочувствовали Дане из-за того, что ее бросил муж, то теперь, каким бы он ни был, права на ребенка останутся у него, и это будет правильно.

Поклонники выступили на защиту телеведущей, выразив непонимание, причем здесь вера, когда человек отдыхает и ходит на пляж. Они привели в пример мусульманок, у которых есть обязанности даже на пляже носить закрытые костюмы, но у нашей религии таких требований нет, поэтому нет и проблемы. Фанаты также отметили красоту Даны, которая стала значительно лучше выглядеть после прошедшего курса реабилитации от наркозависимости. Полный отказ от наркотиков и алкоголя, о котором сразу же выйдя из наркологического центра объявила Борисова, пошел ей на пользу.

Защитники Борисовой называли ее прекрасной, ранимой и хрупкой и желали ей скорейшего восстановления и обретения личного счастья. Они также парировали хейтерам, что Дана не обязана отчитываться о том, как она отдыхает, потому что она у них ничего не занимала. Курьезный комментарий имел место по поводу обнаженной груди Борисовой, большую часть которой было видно из-под полотенца. Придерживая сползающий край полотенца, Борисова сплющила бюст, на что ей и указал один из пользователей. Кстати, груди телеведущей тоже было посвящено несколько комментариев - пользователи отметили, что она выглядит отлично. Правда, хейтеры добавили «ложку дегтя», сказав, что сейчас такие импланты может себе позволить каждая десятая женщина.
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