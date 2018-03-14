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| | Старшая дочь опубликовала в Сети редкие архивные фото Веры Глаголевой

Старшая дочь опубликовала в Сети редкие архивные фото Веры Глаголевой

Сегодня, 22:07
Старшая дочь Веры Глаголевой Анна Нахапетова поделилась с подписчиками редким архивным фото своей покойно матери. На нем актриса изображена с самой Анной, еще совсем маленькой девочкой.

Старшая дочь опубликовала в Сети редкие архивные фото Веры Глаголевой

 

Снимок был черно-белым, но это нимало не смущает дочь актрисы. Наоборот, она гордится этим двуцветием и подчеркивает, что черный цвет символизирует прошлые горести, а белый – светлое будущее. «Черно-белое детство», - подписывает анна уникальную фотокарточку с выдающейся родительницей.

Старшая дочь опубликовала в Сети редкие архивные фото Веры Глаголевой

 

Поклонники Веры Глаголевой снова взгрустнули, но грусть была светлая. На архивном снимке у матери и дочери одинаковые прически и взгляд. Малышка доверчиво улыбается в камеру, а актриса смотрит в объектив загадочным взором. Поклонники еще раз выразили соболезнования в связи с утратой и заверили, что понят знаменитость.

Вера Глаголева скончалась 16 августа после длительной борьбы с раком. Очень долго о страшном недуге актрисы и режиссера знали только ближайшие друзья и родственники. Когда со дня актрисы прошло шесть месяцев, Анна разместила в Сети нарезку снимков и видео покойной матери. На нее также откликнулись помнящие знаменитость фанаты.
Дарья Светозарова
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