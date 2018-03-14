Рудковская планирует родить ребенка

Яна полетела на отдых со своими детьми и мужем. Продюсер заверяет, что если и есть, где-то рай на Земле, то по ее мнению, это – Мальдивы. Музыкальный продюсер говорит, что побывала здесь во всех лучших отелях, поэтому уже стала крупнейшим специалистом в этой области и может смело утверждать какой из них воистину лучший. Но вилла c рестораном, СПА и спортзалом в 3500 метров поразила даже ее, а сделать это очень сложно.
Фото Рудковской в купальнике и ее позы вызвали бурную реакцию социальных сетей, но это, ни грамма не смутило телеведущую. Яна написала в ответ на упреки, что обожает читать комментарии своих подписчиков, когда у нее есть свободное время. Она также уточнила, что порой их бывает более пяти тысяч, но тем не менее.
Так вчера под ее снимком кто-то написал - «пенсионный фонд». Затем, у нее поинтересовались, почему она легла в такой позе, ведь она мать троих детей. «Товарищи, вы же уже не в «совке» живёте. Анджелина Джоли со мной одного года, Дженифер Лопес старше меня на 6 лет, Мадонне в этом году 60 лет и что?! Мы все вместе с вами придём и к 45, и к 50, и, дай Бог, к 60, и к 70, а если очень повезёт и к 80годам. И ещё, дай Бог, нам всем выглядеть, как выше перечисленные мои кумиры, но в борьбе с временем всегда победит время, не только меня, но и всех Вас, молодые и красивые девушки!», - таким был ответ на грубость от Рудковской.
Яна также добавила, что она ещё планирует в очередной раз стать мамой и уточнила, что если у нее будут дети, то она заверяет, что позы на ее фото не изменятся. Телеведущая объяснила, что фигура ей позволяет, купальники прекрасны, а вокруг чудесные пейзажи. К тому же, если вы на нее подписаны, то это означает, что она еще ничего.
Большинство подписчиков поддержали Рудковскую подчеркнув, что она классно ответила все этим завистникам, ее также поблагодарили за художественные и такие прекрасные снимки. «Так не лежи, так не сиди, люди, а не пойти ли вам куда подальше. То же мне правильные нашлись. За собой следите. Вы тоже далеко не идеальны, можете поверить», - таким было большинство комментариев.
«То, что планируете стать мамой - это замечательно. Дочку вам - мамину копию, и это будет подарком небес. Умные и красивые люди просто обязаны повышать наш генофонд. А вы красивая женщина, много работаете, воспитываете детей, и при этом прекрасно выглядите. Утерли нос красиво и достойно всем «экспертам» - это стоит уважения! В этом посту Вы похожи на себя. Ну, или выглядите так, как я Вас воспринимаю! Вы прекрасны Яна! А всем рот не заткнешь. Удачи и хорошего отдыха и ещё малышей!», - такой итог подвели подписчики.