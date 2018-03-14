Рудковская планирует родить ребенка

Яна Рудковская порадовала очередными снимками своих подписчиков с отдыха на Мальдивах, причем в этот раз не только фото привлекли внимание поклонников, но и один из ее постов.

Януш Серпнень

Яна полетела на отдых со своими детьми и мужем. Продюсер заверяет, что если и есть, где-то рай на Земле, то по ее мнению, это – Мальдивы. Музыкальный продюсер говорит, что побывала здесь во всех лучших отелях, поэтому уже стала крупнейшим специалистом в этой области и может смело утверждать какой из них воистину лучший. Но вилла c рестораном, СПА и спортзалом в 3500 метров поразила даже ее, а сделать это очень сложно.Фото Рудковской в купальнике и ее позы вызвали бурную реакцию социальных сетей, но это, ни грамма не смутило телеведущую. Яна написала в ответ на упреки, что обожает читать комментарии своих подписчиков, когда у нее есть свободное время. Она также уточнила, что порой их бывает более пяти тысяч, но тем не менее.Так вчера под ее снимком кто-то написал - «пенсионный фонд». Затем, у нее поинтересовались, почему она легла в такой позе, ведь она мать троих детей. «Товарищи, вы же уже не в «совке» живёте. Анджелина Джоли со мной одного года, Дженифер Лопес старше меня на 6 лет, Мадонне в этом году 60 лет и что?! Мы все вместе с вами придём и к 45, и к 50, и, дай Бог, к 60, и к 70, а если очень повезёт и к 80годам. И ещё, дай Бог, нам всем выглядеть, как выше перечисленные мои кумиры, но в борьбе с временем всегда победит время, не только меня, но и всех Вас, молодые и красивые девушки!», - таким был ответ на грубость от Рудковской.Яна также добавила, что она ещё планирует в очередной раз стать мамой и уточнила, что если у нее будут дети, то она заверяет, что позы на ее фото не изменятся. Телеведущая объяснила, что фигура ей позволяет, купальники прекрасны, а вокруг чудесные пейзажи. К тому же, если вы на нее подписаны, то это означает, что она еще ничего.Большинство подписчиков поддержали Рудковскую подчеркнув, что она классно ответила все этим завистникам, ее также поблагодарили за художественные и такие прекрасные снимки. «Так не лежи, так не сиди, люди, а не пойти ли вам куда подальше. То же мне правильные нашлись. За собой следите. Вы тоже далеко не идеальны, можете поверить», - таким было большинство комментариев.«То, что планируете стать мамой - это замечательно. Дочку вам - мамину копию, и это будет подарком небес. Умные и красивые люди просто обязаны повышать наш генофонд. А вы красивая женщина, много работаете, воспитываете детей, и при этом прекрасно выглядите. Утерли нос красиво и достойно всем «экспертам» - это стоит уважения! В этом посту Вы похожи на себя. Ну, или выглядите так, как я Вас воспринимаю! Вы прекрасны Яна! А всем рот не заткнешь. Удачи и хорошего отдыха и ещё малышей!», - такой итог подвели подписчики.