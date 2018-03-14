Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Учёные: Из-за частого секса меняется структура ДНК Новый флешмоб в Японии: У кого длиннее кошка NASA выбрало имя планеты, куда летит зонд New Horizons Марго Робби предложили роль в фильме Тарантино Предприниматель из Ростова умер, чтобы не возвращать долги Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову
| | Джессика Ширс показала, как делает липосакцию на попе

Джессика Ширс показала, как делает липосакцию на попе

Сегодня, 21:40
Британская модель Джессика Ширс показала, что делает ради хорошей фигуры. Звезда опубликовала кадр липосакции на своей попе.
 

Джессика Ширс показала, как делает липосакцию на попе

 

Знаменитая участница реалити-шоу «Остров любви» Джессика Ширс не стесняется демонстрировать, какие врачебные операции проходили, чтобы получить хорошую и красивую фигуру. На своей странице в соцсети Instagram она выложила фотографию, где находится на больничной койке с одном лифчике. Медик в это же время занимается проведением липосакции на ее бедрах.

 

Как признается Джессика, она любит такие 3D лило-процедуры. Модель ощущает себя комфортно в своем же теле, но не стесняется говорит и о «свисающих» участках тела. Чтобы исправить это, она и отправилась к врачу для проведения соответствующей операции. Ширс нередко принимает участие в эротических фотосессиях, в связи с чем внимательно смотрит за своим телом.

Никита Готский
Новости по теме
Джессика Альба показала фото подросшего сына
Джессика Альба показала фото подросшего сына

Актриса Джессика Альба показала фотографию сына в Instagram. Ее ребенок родился в самый последний день минувшего года.

Джессика Симпсон показала «горячий» снимок в честь 37 дня рождения
Джессика Симпсон показала «горячий» снимок в честь 37 дня рождения

Актриса Джессика Симпсон вчера отпраздновала 37-летие. По такому случаю она показала фанатам «горячее» фото: на нем звезда изображена лежащей в бассейне на

Джессика Альба снялась в фотосессии для Maxim. Фото
Джессика Альба снялась в фотосессии для Maxim. Фото

Звезда криминального триллера «Город грехов», американская актриса Джессика Альба порадовала сильную половину человечества сексуальной фотосессией для мужского

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости