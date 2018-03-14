Джессика Ширс показала, как делает липосакцию на попе

Британская модель Джессика Ширс показала, что делает ради хорошей фигуры. Звезда опубликовала кадр липосакции на своей попе.

Знаменитая участница реалити-шоу «Остров любви» Джессика Ширс не стесняется демонстрировать, какие врачебные операции проходили, чтобы получить хорошую и красивую фигуру. На своей странице в соцсети Instagram она выложила фотографию, где находится на больничной койке с одном лифчике. Медик в это же время занимается проведением липосакции на ее бедрах.

Как признается Джессика, она любит такие 3D лило-процедуры. Модель ощущает себя комфортно в своем же теле, но не стесняется говорит и о «свисающих» участках тела. Чтобы исправить это, она и отправилась к врачу для проведения соответствующей операции. Ширс нередко принимает участие в эротических фотосессиях, в связи с чем внимательно смотрит за своим телом.