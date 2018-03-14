Очередной дебош: Пьяную Бузову выгнали из вагона-ресторана

Исполнительница и звезда скандального проекта «Дом-2» Ольга Бузова оказалась в центре очередного скандала. Стали известны новые факты поездки знаменитости на Дальний Восток.

Анна Котова

Во время гастрольного турне по городам Дальнего Востока с Бузовой произошел неприятный инцидент. Во время очередного переезда в вагоне-ресторане поезда разразился скандал. Находясь в нетрезвом состоянии, исполнительница вела себя по хамски и вызывающе. Такое поведение не понравилось пассажиров и персоналу, что сотрудникам пришлось выставить звезду за дверь. Бузова согласилась покинуть вагон-ресторан, перед этим купив несколько бутылок спиртного и забрав с собой свою команду.Отметим, что это не единственный инцидент, который произошел с Ольгой Бузовой во время поездки на Дальний Восток. Во время турне исполнительница появлялась на сцене в футболке и трусах, публиковала в интернете слишком откровенные фото, оскорбляла теперешнюю супругу Дмитрия Тарасова. Однако ни один скандал или критика не останавливают знаменитость, она продолжает напоминать о себе различными способами.