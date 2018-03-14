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| | Седокову раскритиковали за выпадающую грудь

Седокову раскритиковали за выпадающую грудь

Сегодня, 20:55
Новый снимок в личном микроблоге Анны Седоковой вызвал возмущение пользователей. Подписчики отметили, что и так знают о «выдающихся» формах звезды и попросили ее не выставлять грудь напоказ.

Седокову раскритиковали за выпадающую грудь

 

Анна Седокова в своем Instagram-аккаунте рассказала поклонникам, что готовится к «голому» дню. Она попросила ее не торопить и отметила, что она собирается с духом. Запись певица сопроводила откровенным снимком. На нем Седокова запечатлена в сарафане в цветочек с глубоким декольте. Грудь звезды буквально выпадет из наряда. Поклонники пришли в восторг т публикации. Они отметили хорошую форму артистки, многие назвали Седокову «сексуальной».

Не обошлось и без критиков. Некоторые пользователи нашли фотографию слишком откровенной. Они считают, что о пышной груди Седоковой и так всем известно, поэтому не стоит ее демонстрировать таким образом.
Виктория Озерова
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