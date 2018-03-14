Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Учёные: Из-за частого секса меняется структура ДНК Новый флешмоб в Японии: У кого длиннее кошка NASA выбрало имя планеты, куда летит зонд New Horizons Марго Робби предложили роль в фильме Тарантино Предприниматель из Ростова умер, чтобы не возвращать долги Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову
| | Новая Лара Крофт показала грудь на премьере своего фильма

Новая Лара Крофт показала грудь на премьере своего фильма

Сегодня, 21:06
Алисия Викандер, которая исполнившая роль легендарного персонажа серии игр и фильмов Лары Крофт, продемонстрировала грудь на показе фильма. Уже с 15 марта и российский зритель сможет увидеть в кинотеатрах «Tomb Raider: Лара Крофт».

Новая Лара Крофт показала грудь на премьере своего фильма

 

В мире уже состоялись премьерные показы долгожданного приключенческого фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» от киностудии Warner Bros. Pictures. На одном из показов фильма поклонников приятно удивила исполнительница главной роли картины Алисия Викандер – актриса появилась в наряде достаточно откровенном, но выгодно подчеркивающим ее грудь и другие достоинства фигуры.

Отзывы о самом фильме со стороны кинокритиков не так однозначны. Из-за не слишком хороших рецензий рейтинг фильма про Лару Крофт не поднимается выше 50% на сайте Rotten Tomatoes. Причину негативного отношения к фильму многие видят в плохих спецэффектах фильма, которые появляются слишком часто и действуют раздражающе. Критики полагают, что Викандер получилась достойным приемником Аджелины Джоли, которая первая воплотила образ знаменитой «расхитительницы гробниц» на экране.
Новости по теме
Алисия Викандер учится выживать в трейлере «Tomb Raider: Лара Крофт»
Алисия Викандер учится выживать в трейлере «Tomb Raider: Лара Крофт»

Актриса Алисия Викандер исполнила роль Лары Крофт в новом фильме про расхитительницу гробниц. В Сети появился трейлер к «Tomb Raider: Лара Крофт», увидеть

В Сети появились кадры фильма «Лара Крофт» с Алисией Викандер
В Сети появились кадры фильма «Лара Крофт» с Алисией Викандер

В Сети появились первые кадры из нового фильма «Лара Крофт». Главная роль досталась шведской актрисе Алисии Викандер («Девушка из Дании»).

В 2018 году на экраны выйдет фильм
В 2018 году на экраны выйдет фильм "Лара Крофт" с Алисией Викандер

Алисия Викандер исполнит главную роль в новом фильме "Лара Крофт", что выйдет 16 марта 2018 года. Об этом сообщили компании Warner Bros. Intertaiment и MGM.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости