Новая Лара Крофт показала грудь на премьере своего фильма

Алисия Викандер, которая исполнившая роль легендарного персонажа серии игр и фильмов Лары Крофт, продемонстрировала грудь на показе фильма. Уже с 15 марта и российский зритель сможет увидеть в кинотеатрах «Tomb Raider: Лара Крофт».

В мире уже состоялись премьерные показы долгожданного приключенческого фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» от киностудии Warner Bros. Pictures. На одном из показов фильма поклонников приятно удивила исполнительница главной роли картины Алисия Викандер – актриса появилась в наряде достаточно откровенном, но выгодно подчеркивающим ее грудь и другие достоинства фигуры.Отзывы о самом фильме со стороны кинокритиков не так однозначны. Из-за не слишком хороших рецензий рейтинг фильма про Лару Крофт не поднимается выше 50% на сайте Rotten Tomatoes. Причину негативного отношения к фильму многие видят в плохих спецэффектах фильма, которые появляются слишком часто и действуют раздражающе. Критики полагают, что Викандер получилась достойным приемником Аджелины Джоли, которая первая воплотила образ знаменитой «расхитительницы гробниц» на экране.