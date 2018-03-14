Егор Крид впервые рассказал о конфликте с мужем Нюши

В новом интервью Егор Крид признался, что однажды у него произошла стычка с мужем его экс-возлюбленной певицы Нюши. По словам исполнителя, Игорь Сивов вел себя странно, но до драки не дошло. Отметил Крид и то, что супруг Нюши ведет себя некорректно и по отношению к фанатам певца.

Виктория Озерова

В открытом интервью Егор Крид рассказал об отношении к Нюше и ее мужу. Исполнитель отметил, что больше не испытывает никаких чувств к экс-возлюбленной. К супругу Нюши он не чувствует неприязни, но не мог не заметить, что Игорь Сивов иногда ведет себя странно. Так однажды у Егора Крида случилась с ним стычка в столичном заведении под названием Soho. До рукоприкладства дело не дошло, в этом, считает Крид, Сивову повезло.Также заметил Егор Крид и то, что Игорь Сивов некорректно ведет себя по отношению к его фанатам. Так одна поклонница отметила, что Нюша следит за певцом в соцсетях и посоветовала Сивову лучше следить за супругой, на что тот ответил довольно грубо.