Егор Крид впервые рассказал о конфликте с мужем Нюши

В открытом интервью Егор Крид рассказал об отношении к Нюше и ее мужу. Исполнитель отметил, что больше не испытывает никаких чувств к экс-возлюбленной. К супругу Нюши он не чувствует неприязни, но не мог не заметить, что Игорь Сивов иногда ведет себя странно. Так однажды у Егора Крида случилась с ним стычка в столичном заведении под названием Soho. До рукоприкладства дело не дошло, в этом, считает Крид, Сивову повезло.
Также заметил Егор Крид и то, что Игорь Сивов некорректно ведет себя по отношению к его фанатам. Так одна поклонница отметила, что Нюша следит за певцом в соцсетях и посоветовала Сивову лучше следить за супругой, на что тот ответил довольно грубо.