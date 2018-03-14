Евгения Линович провела кулинарный мастер-класс перед рождением четвертого ребенка

Дизайнер Евгения Линович организовала кулинарный мастер-класс, позвав на него своих подруг с детьми. Мероприятие прошло в честь скоро рождения четвертого ребенка мастера.

Линович вскоре в четвертый раз станет матерью. По таком поводу она приняла решение провести мастер-класс по кулинарии в гастро-пространстве Аркадия Новикова «Донна Маргарита». Дети ее друзей готовили итальянскую пиццу, а шеф-повар угощал гостей национальными блюдами Италии. Линович вскоре в четвертый раз станет матерью. По таком поводу она приняла решение провести мастер-класс по кулинарии в гастро-пространстве Аркадия Новикова «Донна Маргарита». Дети ее друзей готовили итальянскую пиццу, а шеф-повар угощал гостей национальными блюдами Италии.

Поздравляли с будущим рождением малыша звезды Виктория Борисевич, Юлия Прудько, Оксана Бондаренко, Анастасия Рябцова и многие другие. В настоящее время дизайнер занимается воспитанием троих детей: Агаты, Алины и Бориса. Линович замужем за предпринимателем Андреем Кузьминым.

Никита Готский