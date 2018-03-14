Евгения Линович провела кулинарный мастер-класс перед рождением четвертого ребенка

Линович вскоре в четвертый раз станет матерью. По таком поводу она приняла решение провести мастер-класс по кулинарии в гастро-пространстве Аркадия Новикова «Донна Маргарита». Дети ее друзей готовили итальянскую пиццу, а шеф-повар угощал гостей национальными блюдами Италии.
Евгения Линович провела кулинарный мастер-класс перед рождением четвертого ребенкаСегодня, 20:28
В Пскове состоится экстремальный мастер-класс по актерскому мастерству, который проведет местная актриса и режиссер. 8 и 9 апреля на занятие в рамках проекта
28 февраля гостья из Санкт-Петербурга будет проводить мастер-класс в рамках ежегодной республиканской выставки «Мастер года – 2016» в Коми.
Известная профессиональная теннисистка из США Серена Уильямс провела мастер-класс по тверку на улице. Комичный ролик с прохожими, которые пытаются повторить за