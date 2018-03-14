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| | Евгения Линович провела кулинарный мастер-класс перед рождением четвертого ребенка

Евгения Линович провела кулинарный мастер-класс перед рождением четвертого ребенка

Сегодня, 20:28
Дизайнер Евгения Линович организовала кулинарный мастер-класс, позвав на него своих подруг с детьми. Мероприятие прошло в честь скоро рождения четвертого ребенка мастера.
 

Евгения Линович провела кулинарный мастер-класс перед рождением четвертого ребенка

 

Линович вскоре в четвертый раз станет матерью. По таком поводу она приняла решение провести мастер-класс по кулинарии в гастро-пространстве Аркадия Новикова «Донна Маргарита». Дети ее друзей готовили итальянскую пиццу, а шеф-повар угощал гостей национальными блюдами Италии.
 
Поздравляли с будущим рождением малыша звезды Виктория Борисевич, Юлия Прудько, Оксана Бондаренко, Анастасия Рябцова и многие другие. В настоящее время дизайнер занимается воспитанием троих детей: Агаты, Алины и Бориса. Линович замужем за предпринимателем Андреем Кузьминым.

Никита Готский
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