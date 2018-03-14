Вера Брежнева показала "горячее" фото в обтягивающем латексе

Брежнева продемонстрировала в высоком качестве соответствующий снимок в красном латексе. Обтягивающий наряд только подчёркивал фигуру певицы, а сама девушка напомнила, что этот образ использовался в рамках съёмок клипа «Ты мой человек».
Вера Брежнева показала "горячее" фото в обтягивающем латексеСегодня, 19:54
Популярная сольная певица Вера Брежнева, а в прошлом солистка группы "Виа Гра", показала фанатам свои раритетные фотографии эротического характера. Поклонники
Вера Брежнева раздает подписчикам Instagram подарки. Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети.
Популярная певица и актриса Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок с фотосессии. На нем звезда изображена в пиджаке с ярким