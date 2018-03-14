Вера Брежнева показала "горячее" фото в обтягивающем латексе

Известная российская певица Вера Брежнева показала на своей странице в Instagram «горячее» фото в латексе. В таком наряде она выступала во время съёмок клипа «Ты мой человек», премьера которого состоялась 18 февраля.

Данный ролик к одноимённой песне за 2 дня собрал более 1 миллиона просмотров. Поклонники, увидев «горячее» фото полуголой Брежневой в латексе, стали хвалить певицу. Они подчеркнули, что певицы выглядит потрясающе, а эротический наряд только подчёркивает фигуру, сравнимую с модельной. Всего за пару минут данный снимок в Instagram оценили около 10 тысяч человек.

Вещий Олег

Брежнева продемонстрировала в высоком качестве соответствующий снимок в красном латексе. Обтягивающий наряд только подчёркивал фигуру певицы, а сама девушка напомнила, что этот образ использовался в рамках съёмок клипа «Ты мой человек».