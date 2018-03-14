Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Учёные: Из-за частого секса меняется структура ДНК Новый флешмоб в Японии: У кого длиннее кошка NASA выбрало имя планеты, куда летит зонд New Horizons Марго Робби предложили роль в фильме Тарантино Предприниматель из Ростова умер, чтобы не возвращать долги Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову
| | Вера Брежнева показала "горячее" фото в обтягивающем латексе

Вера Брежнева показала "горячее" фото в обтягивающем латексе

Сегодня, 19:54
Известная российская певица Вера Брежнева показала на своей странице в Instagram «горячее» фото в латексе. В таком наряде она выступала во время съёмок клипа «Ты мой человек», премьера которого состоялась 18 февраля.

Вера Брежнева показала "горячее" фото в обтягивающем латексе

 

Брежнева продемонстрировала в высоком качестве соответствующий снимок в красном латексе. Обтягивающий наряд только подчёркивал фигуру певицы, а сама девушка напомнила, что этот образ использовался в рамках съёмок клипа «Ты мой человек».

Данный ролик к одноимённой песне за 2 дня собрал более 1 миллиона просмотров. Поклонники, увидев «горячее» фото полуголой Брежневой в латексе, стали хвалить певицу. Они подчеркнули, что певицы выглядит потрясающе, а эротический наряд только подчёркивает фигуру, сравнимую с модельной. Всего за пару минут данный снимок в Instagram оценили около 10 тысяч человек.

Вещий Олег
Новости по теме
Вера Брежнева показала эротическое фото из архива
Вера Брежнева показала эротическое фото из архива

Популярная сольная певица Вера Брежнева, а в прошлом солистка группы "Виа Гра", показала фанатам свои раритетные фотографии эротического характера. Поклонники

Вера Брежнева дарит подарки подписчикам в Instagram
Вера Брежнева дарит подарки подписчикам в Instagram

Вера Брежнева раздает подписчикам Instagram подарки. Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети.

Вера Брежнева поделилась в Instagram новым снимком с фотосессии
Вера Брежнева поделилась в Instagram новым снимком с фотосессии

Популярная певица и актриса Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок с фотосессии. На нем звезда изображена в пиджаке с ярким

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости