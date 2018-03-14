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| | Дерьмо меня не остановит: Элина Мазур ответила на обвинения в сутенерстве

Дерьмо меня не остановит: Элина Мазур ответила на обвинения в сутенерстве

Сегодня, 19:59
В студию к Дмитрию Шепелеву в программу «На самом деле» пришла женщина в маске. Показать свое лицо она отказалась, но рассказала много интересного о том, как Элина Мазур содержала бордели и как вела себя с персоналом.

Дерьмо меня не остановит: Элина Мазур ответила на обвинения в сутенерстве

 

Эксперты ток-шоу проверили маску на детекторе лжи и выяснили, что она говорила правду о «собраниях массажисток», об услугах «экстренного массажа». Примерно в это время в студию, собравшись с силами, вернулась главная героиня передачи. Эоина Мазур вынуждена была отлучиться, чтобы прийти в себя после атаки еще одной «девочки» - Натальи Рассуловой.

Услышав новую порцию обвинений Элина взбесилась. Она с криками набросилась на свою бывшую сотрудницу и начала обзывать ее и силой стаскивать маску. Пришлось вмешаться экспертам. «Дерьмо меня не остановит!», - восклицала Мазур, но девушка в маске продолжала настаивать.

Мазур заявила, что наоборот, боролась с проституцией и закрыла свои салоны, когда выяснила истинную природу деятельности своих подчиненных. Однако, как рассказала следующая гостья – в работе борделей принимала активное участие и дочь Мазур Екатерина. Как профессиональный юрист, она маскировала бордель под легальное заведение.
Дарья Светозарова
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