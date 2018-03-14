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| | Бывшая «массажистка Мазур» избила ее в прямом эфире

Бывшая «массажистка Мазур» избила ее в прямом эфире

Сегодня, 19:49
В ток-шоу «На самом деле» гости и эксперты пытаются выяснить – действительно ли бывшая поверенная Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур содержала бордели, именуемые «массажными салонами». В студию пришли девушки и женщины, которые заявили, что работали «ночными бабочками» в заведениях госпожи Мазур, чем привели героиню передачи в бешенство.

Бывшая «массажистка Мазур» избила ее в прямом эфире

 

Не успела экс-представительница Цымбалюк-Романовской отразить нападение Алины Громовой, как в бой ринулась еще одна ее бывшая сотрудница – Наталья Рассулова. Она с наскока подошла к Элине Викторовне: «Ты и меня не помнишь, не помнишь, а?», - кричала гостья в лицо бывшей «мадам». Сначала Мазур просто пыталась схватить бойкую обличительницу за руки и уверяла, что с Натальей разберутся полицейские, а после и вовсе покинула студию. Рассулова же осталась и дополнила картину рабочего дня «»массажисток».

Эксперты отметили, что Мазурр показала себя в невыгодном свете, но имела полное право взять тайм-аут и покинуть студию. Отметим, что после прихода «маски» она вернулась.
Дарья Светозарова
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