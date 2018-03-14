Бывшая «массажистка Мазур» избила ее в прямом эфире

Не успела экс-представительница Цымбалюк-Романовской отразить нападение Алины Громовой, как в бой ринулась еще одна ее бывшая сотрудница – Наталья Рассулова. Она с наскока подошла к Элине Викторовне: «Ты и меня не помнишь, не помнишь, а?», - кричала гостья в лицо бывшей «мадам». Сначала Мазур просто пыталась схватить бойкую обличительницу за руки и уверяла, что с Натальей разберутся полицейские, а после и вовсе покинула студию. Рассулова же осталась и дополнила картину рабочего дня «»массажисток».
Эксперты отметили, что Мазурр показала себя в невыгодном свете, но имела полное право взять тайм-аут и покинуть студию. Отметим, что после прихода «маски» она вернулась.