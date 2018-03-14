Коленочки мои вспомни: Мазур вывели на чистую воду проститутки

В студии программы «На самом деле» продолжается расследование дела «массажных салонов» Элины Мазур. Ранее данным вопросом занимались журналисты передачи «Человек и закон», однако теперь их дело решили продолжить эксперты ток-шоу с Дмитрием Шепелевым.

Дарья Светозарова

Бывшая наперсница Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур теперь сама вынуждена занять оборонительную позицию и отбиваться от обвинений бывших своих подчиненных. Ранее бывшая жена актера Армена Джигарханяна намекала на ее сутенерское прошлое, но теперь в студию пришли женщины, которые также причастны к незаконному бизнесу Элины Викторовны.В целях собственной безопасности женщины попросили не называть их настоящих имен, а лица им загримировали до неузнаваемости. Одна из обличительниц явилась в студию под именем Алины Громовой. Первое, что сказала женщина, представ перед очи бывшей начальницы, «Коленочки мои вспомни!». Однако Мазур если и вспомнила свою экс-управляющую, то не подала виду. Она ушла в полное отрицание и не хуже, чем до этого Виталина начала повторять одно и то же: «Вас наняли, я вас не знаю, это все сфабриковано».Фразу с коленками Громова прояснила – когда в салон нагрянула полиция, Мазур толкнула сотрдницу и та сбила в кровь коленки. Позже Алину заставили написать заявление на полицейских и обвинить их в побоях. После увольнения Громова заявление на правоохранителей забрала.