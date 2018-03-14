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| | Светочка-уточка: Лена Миро назвала беременную Лободу «неугомонной писькой»

Светочка-уточка: Лена Миро назвала беременную Лободу «неугомонной писькой»

Сегодня, 19:40
Известная блогерша Лена миро обрушилась с критикой на популярную украинскую певицу Светлану Лободу, которая на днях объявила о своей беременности. Миро призналась, что известие о вторичном материнстве экс-Виагринки ее очень удивило. Впрочем, блогерша уверяет, что заботливой матери из Лободы не получится, ведь будущий малыш будет ее вторым ребенком.

Светочка-уточка: Лена Миро назвала беременную Лободу «неугомонной писькой»

 

Первый сын певицы, которому исполнилось семь лет, уже воспитывается няней с минимальным участием Светланы. Миро подозревает, что второго наследника заслуженной артистки Украины постигнет та же участь. Поговаривают, что отцом будущего малыша Лободы является не кто иной, как солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, который недавно отметил свое 57-летие. Первого сына певица прижила от танцора по фамилии Царь.

Презрительно называя артистку «Светочкой-уточкой», блогерша делится мнением, что той не дает покоя слава Анны Седоковой. Детям, рожденных этой экс-участницей «ВИА Гры», Миро потеряла счет, но подчеркнула, что в выборах отцов для них Анна становится все более неразборчивой, в отличие от Лободы, но обе они заслуживают титула «неугомонные письки». Лена подозревает, что тяга к размножению свойственна всем бывшим участницам «ВИА-Гры». В пример она привела Веру Брежневу и Альбину Джанабаеву, окольцевавших братьев Меладзе.

В то же время блогерша не видит ничего плохого в интернациональной семье во главе с мамой-украинкой, которая варит борщ с пампушками. Однако общество, по мнению Миро, будет не так лояльно к певице и наградит ее весьма нелестными эпитетами.
Дарья Светозарова
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