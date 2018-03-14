50-летний Киркоров после зажигательного танца Лолиты возьмётся за алкоголь

Король российской эстрады Филипп Киркоров после зажигательного танца Лолиты решил начать пить. Ранее 50-летний артист никогда не употреблял спиртное.

Вещий Олег

Лолита Милявская на своей странице в Instagram опубликовала обращение к Филиппу Киркорову. В нем она подчеркнула, что король российской эстрады ранее никогда не пил, а его песня «Цвет настроения синий» просто наполнена соответствующими мотивами. «Я точно знаю одного абсолютно не пьющего человека, даже капли!) Тем смешнее реакция на его песню», - написала Лолита.Поклонники уточнили, что видели Киркорова в пьяном состоянии, но склонности к ежедневному употреблению всё же не было. Лолита показала зажигательный танец в торговом центре. В ответ Киркоров акцентировал внимание на том, что теперь готов начать пить и уверен в этом на все 100%. Сама же певица на данный момент никак не отреагировала на такое заявление Киркорова, а тем временем поклонники короля российской эстрады стали обвинять Лолиту в спаивании артиста.