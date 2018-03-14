Юрий Шевчук посвятил новый клип умершей жене

Группа «ДДТ» выпустила новый клип на композицию «Когда ты была рядом». Ролик появился накануне в видеохостинге YouTube, видео посвящено супруге Юрия Шевчука Эльмире, скончавшейся ровно 26 лет назад.

Виктория Озерова

13 марта Юрий Шевчук в личном микроблоге презентовал новый клип «ДДТ». Ролик музыкант посвятил своей жене Эльмире. В ходе неформальной презентации артист рассказал, что его супруга скончалась в 1992 году от рака. В клипе «Когда ты ушла» под музыку меняются пейзажи Санкт-Петербурга с кадрами исполнения песни группой «ДДТ». Завершают ролик картины из больничной палаты. Клип получился довольно трогательным. Режиссером клипа стал Алексей Сай, который уже неоднократно работал с коллективом.Следует отметить, что впервые композиция, посвященная памяти Эльмиры Бикбовой, появилась в альбоме «ДДТ» 2011 года «Иначе / P.S.».