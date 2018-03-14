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Звезда «Папиных дочек» рассказала, как продинамила Дон Кихота

Сегодня, 18:39
Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова рассказала поклонникам, как продинамила Дон Кихота. Соответствующий пост знаменитость разместила в Instagram.

Звезда «Папиных дочек» рассказала, как продинамила Дон Кихота

 

В интернете Лиза Арзамасова поведала историю из своего детства. Артистка вспомнила, когда ей было лет 7, лето она проводила на даче. Из-за того, что подружки уехали в город, Лизе приходилось играть только с мальчишками. Все собрались за «столом переговоров», чтобы решить во что играть, чтобы интересно было всем. Отметим, старшему было 12 лет, а младший ровесник Арзамасовой. 12-летний мальчишка предложил поиграть в Дон Кихота. Старший играл роль Дон Кихота и носился по всему поселку, а Санчо Панса, младший, следовал все время за ним, а сама Лиза сидела на ветке и ждала.

 

Однако, за все время игры был только один интересный случай, когда Дон Кихот пришел к Арзамасовой лечиться, так как содрал коленку и локоть во время падения с велосипеда. После этого старший сказал, что Дульсинея, которой была Лиза, должна выбрать своего рыцаря. Тогда знаменитость выбрала младшего, так как подружилась с ним, в ответ от Дон Кихота услышала «дура» и все разругались. Поклонники посмеялись от поведанной им истории, а также написали много восхищенных комментариев.
Анна Котова
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