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| | Навка объяснила, за что Смехова назвала ее «сволочью»

Навка объяснила, за что Смехова назвала ее «сволочью»

Сегодня, 18:17
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка стала очередной гостьей программы «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой. Ведущая расспросила о неизвестных фактах личной жизни знаменитости.

Навка объяснила, за что Смехова назвала ее «сволочью»

 

Татьяна Навка рассказала, что во втором своем браке очень счастлива. Отметим, что вторым избранником чемпионки стал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Навка воспитывает двух дочерей, однако мечтает о мальчике. Лера Кудрявцева спросила о прекрасном внешнем виде Татьяны. На это спортсменка ответила, что зрителям не стоит верить в то, что хорошая фигура – это заслуга тренировок на льду. На самом деле спортсменке приходится постоянно держать себя в руках. Однако иногда она позволяет себе расслабиться.

Именно это и стало причиной конфликта с Аликой Смеховой, которая завидует Навке, что она позволяет себе расслабиться. Актриса заметила Татьяну в момент, когда спортсменка кушала разные вкусняшки, и в этот момент накинулась на нее с обвинениями, конечно шуточными. Смехова заявила: «Сволочь ты! Я завидую тебе!».
Анна Котова
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