Савичева разнесла слухи, что продюсерский центр Фадеева закрылся

Знаменитая певица Юлия Савичева на своей странице в социальной сети Instagram взбудоражила всех поклонников заявлением о продюсере максиме Фадееве.

Пелагея Лебединская

Юлия Савичева в Instagram выложила пост, в котором написано, что продюсерского центра Фадеева больше нет, и к записи приставила черный квадрат. Некоторые подписчики подумали, что это относится непосредственно к мужчине, а не его продюсерскому центру. Они сильно взбудоражились и пустили в интернете панику, после чего их заверили, что с самим Фадеевым все нормально. Однако такие картинки с новостью о Фадееве появились и на страничках других его подопечных звезд шоу-бизнеса, например, у Серябника, Олега Майами, Кищук и еще у многих других. По поводу таких слухов сам продюсер Фадеев комментариев никаких не дает.Отметим, поклонники Фадеева считают, что продюсерский центр не может навсегда закрыться, скорее всего, его переименуют или же переформатируют.