Савичева разнесла слухи, что продюсерский центр Фадеева закрылся

Юлия Савичева в Instagram выложила пост, в котором написано, что продюсерского центра Фадеева больше нет, и к записи приставила черный квадрат. Некоторые подписчики подумали, что это относится непосредственно к мужчине, а не его продюсерскому центру. Они сильно взбудоражились и пустили в интернете панику, после чего их заверили, что с самим Фадеевым все нормально. Однако такие картинки с новостью о Фадееве появились и на страничках других его подопечных звезд шоу-бизнеса, например, у Серябника, Олега Майами, Кищук и еще у многих других. По поводу таких слухов сам продюсер Фадеев комментариев никаких не дает.
Отметим, поклонники Фадеева считают, что продюсерский центр не может навсегда закрыться, скорее всего, его переименуют или же переформатируют.