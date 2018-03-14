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| | Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской

Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской

Сегодня, 17:23
После скандала и обвинений в сторону Виталины Цымбалюк-Романовской в том, что она обманным путем завладела тремя квартирами Армена Джигарханяна, в обществе кипит обсуждение этой темы. Элина Мазур рассказала, что знает, как Цымбалюк-Романовская провернула эту схему.

Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской

 

Представительница экс-супруги Армена Джигарханяна Элина Мазур озвучила то, как именно Виталине Цымбалюк-Романовской достались три московские квартиры артиста. По ее словам, она продолжительное время близко общалась с девушкой и хорошо осведомлена в ее делах.

Мазур настаивает, что ее знакомая не мошенница в юридическом плане. Она заключила честную сделку до вступления в законный брак с известным актером, поэтому квартиры не могут считаться общим нажитым имуществам и разделу не подлежат. Однако Мазур не понимает того, откуда Виталина Цымбалюк-Романовская могла взять средства на приобретения недвижимости, ведь в период 2006 года у не было подобных источников дохода.

По данным Элины Мазур, квартиры купил Артур Согомонян и подарил Армену Джигарханяну, а его жена Цымбалюк-Романовская подделала подписи и переписала квартиры на себя.
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