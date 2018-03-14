Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской

Представительница экс-супруги Армена Джигарханяна Элина Мазур озвучила то, как именно Виталине Цымбалюк-Романовской достались три московские квартиры артиста. По ее словам, она продолжительное время близко общалась с девушкой и хорошо осведомлена в ее делах.
Мазур настаивает, что ее знакомая не мошенница в юридическом плане. Она заключила честную сделку до вступления в законный брак с известным актером, поэтому квартиры не могут считаться общим нажитым имуществам и разделу не подлежат. Однако Мазур не понимает того, откуда Виталина Цымбалюк-Романовская могла взять средства на приобретения недвижимости, ведь в период 2006 года у не было подобных источников дохода.
По данным Элины Мазур, квартиры купил Артур Согомонян и подарил Армену Джигарханяну, а его жена Цымбалюк-Романовская подделала подписи и переписала квартиры на себя.