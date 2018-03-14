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| | Катя Жужа рассказала, как отметит 30-летие 18 марта

Катя Жужа рассказала, как отметит 30-летие 18 марта

Сегодня, 17:17
Светская львица Катя Жужа родилась 18 марта 1988 года. Она рассказала, как в этом году планирует отметить своё 30-летие.

Катя Жужа рассказала, как отметит 30-летие 18 марта

 

Девушка акцентировала внимание на том, что на протяжении всей жизни перед ней стоит выбор каких-либо действий. Это касается подруг, круга общения и возлюбленного. В этом году Жужа отпразднует 30-летие. На своей странице в Instagram она рассказала, что 18 марта друзья будут заняты голосованием за нового президента России и поэтому только вечером они отпразднуют юбилей.

Поклонники сразу же стали поздравлять девушку с её 30-летием. Некоторые посоветовали больше времени уделять своей семье и уходу за собой, чтобы к 50-60 годам внешность оставалась прежней. Другая часть фанатов напротив предложила Жуже оторваться по полной в день рождения и больше времени уделять отдыху. Светская львица не стала раскрывать подробности, где и с кем будет отмечать день рождения, но, учитывая прошлые юбилеи, празднование будет роскошным, считают фанаты.
Вещий Олег
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