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| | Валентина Титова жалеет, что сделала аборт

Валентина Титова жалеет, что сделала аборт

Сегодня, 17:09
Гостьей программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым стала советская актриса Валентина Титова. На передаче она поведала ведущему и зрителям о тяжелом браке с Владимиром Басовым.

Валентина Титова жалеет, что сделала аборт

 

Валентина Титова стала известной актрисой после съемок в фильмах «Метель» и «Щит и меч». После завершения работы над картиной в ее жизни появился прославленный актер Владимир Басов. Также Титова рассказала, что Басов никогда не ухаживал, он был намного хитрее остальных молодых людей, актер перекладывал любые дела на других. Например, во время выписки из роддома Валентину забирали другие люди, но не Владимир. То же самое было и с женитьбой, Титову просто привели в ЗАГС и дали книгу, в которой она поставила подпись.

Когда артистка забеременела третьим ребенком, Владимир Басов заявил, что еще один ребенок ему не нужен, и отправил актрису делать аборт. Со слезами на глазах Титова вспоминает, что нужно было поступить по-своему и родить малыша. Уже долгое время она жалеет, что поступила, как сказал супруг. Первые 12 лет брака у знаменитостей было все хорошо, но после работы над картиной «Бег» актер начал злоупотреблять алкоголем, а через время у него произошел инфаркт. Когда Басов выздоровел, первое, что он сделал – это без причины вывернул Титовой руку. В результате артисты развелись.
Анна Котова
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