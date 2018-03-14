Виктория Дайнеко прилетела в Питер на съемки вместе со своей дочерью

Певица Виктория Дайнеко решила сменить сферу своей деятельности. Она снялась в роли главной героини в сериале «Улетный экипаж».

Пелагея Лебединская

Виктория Дайнеко рассказала, что на съемки сериала «Улетный экипаж» попала совершенно случайно. В один из вечеров ей домой позвонил директор, и предложил ей пройти пробы на съемки главной героини сериала, она не отказалась. С помощью своих друзей, Виктория создала видео-презентацию и уже на следующий день была утверждена на роль главной героини. Съемки проходили в Санкт-Петрбурге, и так как Дайнеко не смогла на долгое время разлучиться со своей крошечной дочерью, то Виктория забрала ее вместе с няней с собой в Петербург.Отметим, что Виктория Дайнеко одна воспитывает двухлетнюю дочь, которую родила от Дмитрия Клеймана. Супружеская пара прожила вместе всего лишь три года и расстались.