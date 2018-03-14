Вслед за Бузовой очередная жена футболиста решила стать певицей

Успех Ольги Бузовой, по всей видимости, оказал на прочих жен российских футболистов неизгладимое впечатление и все они теперь массово пробуют себя в певческом ремесле. Очередной певицей решила стать красотка Дарина Дьякова.

Николай Офицеров

Несмотря на всеобщий негативный настрой к подобным первопроходцам в шоу-бизнесе, к девушке, выступившей под сценическим псевдонимом Darina, общественность отнеслась немного лучше, чем к Ольге Бузовой. Дизлайков значительно меньше положительных отметок, а в комментариях сугубо одобрительные отзывы. Некоторые пользователи, правда, заметили, что некоторые положительные комментарии похожи на «заказные», о чем поспешили указать исполнительнице.Дьякова, как известно, уже пробовала себя в амплуа телеведущей и журналистки. Теперь же она решила затронуть еще одну область поп-культуры. Дебютная ее композиция называется «Останусь», а сам клип наполнен массой сексапильных образов самой девушки. Получилось довольно неплохо, учитывая то, что для Дарины шоу-бизнес в новинку. В комментариях пользователи признают, что вышло, как минимум, не хуже, чем у сверхпопулярной нынче Бузовой.