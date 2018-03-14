Вслед за Бузовой очередная жена футболиста решила стать певицей

Несмотря на всеобщий негативный настрой к подобным первопроходцам в шоу-бизнесе, к девушке, выступившей под сценическим псевдонимом Darina, общественность отнеслась немного лучше, чем к Ольге Бузовой. Дизлайков значительно меньше положительных отметок, а в комментариях сугубо одобрительные отзывы. Некоторые пользователи, правда, заметили, что некоторые положительные комментарии похожи на «заказные», о чем поспешили указать исполнительнице.
Вслед за Бузовой очередная жена футболиста решила стать певицейСегодня, 17:06
Сестра знаменитой российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию, на которой позирует в своем
Ольга Бузова, известная отечественная телеведущая, решила примерить на себя амплуа певицы и презентовала новую композицию "Я просто люблю тебя". Многочисленные
15-летняя дочь Татьяны Навки решила стать певицей. Александра уже успела записать свой первый клип.