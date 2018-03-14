Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал

От Редактора

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

Инопланетяне пытаются с нами связаться?

Сюжеты :

Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову В Сети стал сенсацией стартап белья для куннилингуса «Миссия невыполнима-7»: В Сочи енот убежал от спасавших его сотрудников МЧС В компьютере священника из США поселился Дьявол Школьники 1 сентября получат долгожданные планшеты Необычный отель-НЛО построят у фьордов Северной Норвегии
| | Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге

Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге

Сегодня, 17:05
Певица Елена Темникова рассказала пикантные подробности о визите коллеги по цеху Ольги Бузовой в Оренбург. Не стала скрывать артистка и «демонические зверства» ведущей «Дома-2» и крушение ею грим-уборной. Темникова заявила, что после устроенного Бузовой изуверства гримерку пришлось освящать.

Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге

 

Видео дебоша Ольги Темникова поместила на своем аккаунте в Instagram в разделе Stories. В Оренбург Елена прибыла буквально по следам Бузовой и стала свидетельницей учиненного там разгрома. Перед глазами исполнительницы оказалась поврежденная дверь. Артистке сказали, что ее сломала ведущая телестройки, а дальше шла грим-уборная, в которой Ольга готовилась к выступлению. Темникова решила туда не идти и не снимать следы разрушений.

Артистка заявила, что там бродит нечисть, раз порядочная певица устроила такой дебош. На что служащие вполне серьезно сообщили о том, что после инцидента гримерку освятили и очистили. Видео пробыло в Сети совсем недолго, но пользователи успели составить свое мнение и поделиться им в комментариях. Большинство из них сделали вывод, что Темникова просто пиарится за счет «домоседки», которая стала более популярной. Они пристыдили певицу, что она интригует против Ольги, тогда как в лицо ей говорит о дружбе и поддержке. Даже те, кто не воспринимает творчество Бузовой всерьез заявили об уважении к ней, как к целеустремленному человеку, который не сплетничает о других, а занимается своей карьерой. По поводу разрушений фолловеры решили, что Ольга была нездорова или выпила что-то не то, поэтому и разбушевалась. «Бедняга, теперь ей и самой неудобно», - написали наиболее сердобольные.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Елена Темникова вместо Ольги Бузовой поет ее песни
Елена Темникова вместо Ольги Бузовой поет ее песни

Исполнительница Елена Темникова рассказала, что помогала подруге Ольге Бузовой в ее продвижении в качестве эстрадной певицы. Оказалось, что поп-звезда

Бузова и Темникова отписались друг от друга в Instagram
Бузова и Темникова отписались друг от друга в Instagram

В Сети появилась информация о ссоре двух близких подруг - телеведущей Ольги Бузовой и певицы Елены Темниковой. Обе знаменитости отписались друг от друга в

Елена Темникова стала мамой
Елена Темникова стала мамой

Елена Темникова стала мамой. Счастливым известием она поделилась в своем официальном Instagram.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости