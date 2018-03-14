Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге

Певица Елена Темникова рассказала пикантные подробности о визите коллеги по цеху Ольги Бузовой в Оренбург. Не стала скрывать артистка и «демонические зверства» ведущей «Дома-2» и крушение ею грим-уборной. Темникова заявила, что после устроенного Бузовой изуверства гримерку пришлось освящать.

Дарья Светозарова

Видео дебоша Ольги Темникова поместила на своем аккаунте в Instagram в разделе Stories. В Оренбург Елена прибыла буквально по следам Бузовой и стала свидетельницей учиненного там разгрома. Перед глазами исполнительницы оказалась поврежденная дверь. Артистке сказали, что ее сломала ведущая телестройки, а дальше шла грим-уборная, в которой Ольга готовилась к выступлению. Темникова решила туда не идти и не снимать следы разрушений.Артистка заявила, что там бродит нечисть, раз порядочная певица устроила такой дебош. На что служащие вполне серьезно сообщили о том, что после инцидента гримерку освятили и очистили. Видео пробыло в Сети совсем недолго, но пользователи успели составить свое мнение и поделиться им в комментариях. Большинство из них сделали вывод, что Темникова просто пиарится за счет «домоседки», которая стала более популярной. Они пристыдили певицу, что она интригует против Ольги, тогда как в лицо ей говорит о дружбе и поддержке. Даже те, кто не воспринимает творчество Бузовой всерьез заявили об уважении к ней, как к целеустремленному человеку, который не сплетничает о других, а занимается своей карьерой. По поводу разрушений фолловеры решили, что Ольга была нездорова или выпила что-то не то, поэтому и разбушевалась. «Бедняга, теперь ей и самой неудобно», - написали наиболее сердобольные.