Ким Кардашьян в тесном платье обнажила грудь в глубоком декольте

Ким Кардашьян удивила поклонников новым непривычным для себя образом. Звезда реалити-шоу на радость фанатов надела тесное платье, при этом обнажив свою большую грудь.

Светлана Славянская

Знаменитая светская львица и мать троих детей Ким Кардашьян посетила вечеринку своей подруги Лоррейн Шварц, которая является одной из самых востребованных ювелирных дизайнеров в США. Стоит отметить, что бриллиантовое обручальное кольцо Ким в 15 карат спроектировала именно Шварц.Однако звездой светского мероприятия стала именно Ким Кардашьян, которая удивила общественность новым цветом волос, отказавшись от розовых прядей в пользу натурального цвета. Знаменитость появилась в белоснежном платье в пол, удачно подчеркнув свою фигуру и обнажив грудь большого размера. Поклонники пришли в восторг от сексуального платья Ким, которое не предполагает наличие нижнего белья.