«Вампирская молодость»: Ведущая программы «Время» рассказала, как идеально выглядеть

Мнения
Об откровении Ким Кардашьян.
От Редактора
Инопланетяне пытаются с нами связаться?
Бессменная ведущая программы «Время» на Первом Екатерина Андреева рассказала своим подписчикам, чем она предпочитает завтракать, сохраняя свою восхитительную
Первого января программа «Время» отпразднует свой 50-летний юбилей. Одной из самых знаменитых ведущих программы стала Екатерина Андреева. Однако сама ведущая в
Популярная телеведущая программы «Время» Екатерина Андреева в прямом эфире ток-шоу «Наедине со всеми» рассказала о том, как на нее покушались, когда она