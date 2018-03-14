«Вампирская молодость»: Ведущая программы «Время» рассказала, как идеально выглядеть

Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева рассказала фанатам, откуда у неё идеальная форма в 56 лет. Знаменитость подчеркнула, что это секрет практически «вампирской молодости», как сообщает VistaNews.

Артистка показала видео , в котором хорошо растянула тело, закутавшись в специальный материал на манер летучих мышей-крососов. Екатерина Андреева подчеркнула, что им и даже мифическим вампирам помогают хранить молодость не укусы, а именно работа с сухожилиями посредством особых гимнастических упражнений.

«И тогда «Сага. Сумерки» обернётся в «Сагу. Рассвет». А чего нам в темноте-то сидеть?», - отметила ведущая программы «Время», упомянув известный цикл фэнтези-романов Стефани Майер. Екатерина Андреева подчеркнула, что это достаточно сложные упражнения, потому сразу может и не получиться, однако попросила не расстраиваться и стремиться ко всему.

Ирина Летинская