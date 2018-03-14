Модель Кара Делевинь снялась полностью обнаженной

Знаменитая модель и подруга певицы Рианны Кара Делевинь выложила в социальную сеть Instagram свое фото в обнаженном виде.

Пелагея Лебединская

Кара Делевинь очень любит менять имиджи и эпатировать публику. В этот раз она предстала перед своими поклонниками в обнаженном виде, сделав снимки в ванной комнате. Девушка на фото лежит боком в воде в ванной полностью оголенная, ее интимные части тела лишь слегка прикрыты пеной для ванн. Поклонники оценили ее красоту, этот снимок за несколько часов набрал огромное количество просмотров и лайков.Отметим, что Кара Делевинь не только знаменитая модель, но еще и актриса Голливуда. Она снялась в множестве кинокартин, которые принесли ей небывалую славу. Например такие фильмы как «Отряд самоубийц», «Тюльпанная лихорадка», «Валериан и город тысячи планет» и многие другие не менее захватывающие.