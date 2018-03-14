Куда смотрит Королёва? Голый Тарзан изнасиловал фанатку в Ростове

На сцене в городе Волгодонск Тарзан не постеснялся полностью обнажиться, прикрывая своё мужское достоинство небольшой белой простынкой. Представления Глушко и ранее отличались незабываемыми кульбитами его оголённого тела, однако, имитация полноценного полового акта была увидена зрителями впервые. На видеохостинге YouTube был обнародован видеоролик, на котором заметно, что стриптизёр не стеснялся трогать свою фанатку во всех причинных местах, доставляя ей незабываемое удовольствие.
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