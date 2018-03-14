Куда смотрит Королёва? Голый Тарзан изнасиловал фанатку в Ростове

Заметиной российский стриптизёр Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, устроил незабываемое шоу в Ростовской области, где будучи совершенно обнажённым, он сымитировал половой акт с одной из поклонниц.

Ознакомившись с данным видеоматериалом, многие пользователи выразили своё недоумение насчёт реакции Натальи Королевой, которая до сих пор находится с ним в законном браке. Пользователи удивились, как певица выносит подобную деятельность своего супруга, который обхаживает тысячи одиноких дам.

Александр Вест

На сцене в городе Волгодонск Тарзан не постеснялся полностью обнажиться, прикрывая своё мужское достоинство небольшой белой простынкой. Представления Глушко и ранее отличались незабываемыми кульбитами его оголённого тела, однако, имитация полноценного полового акта была увидена зрителями впервые. На видеохостинге YouTube был обнародован видеоролик, на котором заметно, что стриптизёр не стеснялся трогать свою фанатку во всех причинных местах, доставляя ей незабываемое удовольствие.