Пользователи Рунета вновь вспомнили о предсмертном пророчестве Джуны

В российском сегменте интернета снова заговорили о предсмертном пророчестве экстрасенса Джуны, которая считала, что Россию ждет светлое будущее. Несмотря на коллапсы, ясновидящая была настроена в отношении развития страны оптимистически. Теперь пользователи Сети решили сравнить сказанное прорицательницей с тем, что происходит в действительности

Дарья Светозарова

Перед смертью экстрасенс предсказала много коллапсов и даже напряженные отношения России и Украины с последующим конфликтом. При этом яснознающая уверила, что из кризиса страна выберется, потому что Россию хранят высшие силы. Также пророчица призвала россиян «сеять поле». Есть мнение, что экстрасенс не имела в виду иносказания, а действительно намекала на развитие сельского хозяйства и животноводства.Прорицательница ушла из жизни 8 июня 2015 года. В магазине на Арбате она почувствовала себя плохо. Джуну Давиташвили срочно госпитализировали, разместив в отделении интенсивной терапии. У нее диагностировали острое нарушение кровообращения мозга. Врачи не смогли спасти ясновидящую, и она умерла в возрасте 65 лет.Бытует мнение, что ранняя гибель экстрасенса связана со смертью ее сына Вахо в 2001 году. Если до того ясновидящая вела активный образ жизни, то после этой трагедии закрылась для мира и стала затворницей. Джуну похоронили рядом с могилой сына.