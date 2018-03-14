Дочь Алека Болдуина показала свою роскошную грудь

Дочь известного голливудского актера Алекса Болдуина Ирландия порадовала фанатов своей пышной грудью. На снимке модель предстала перед поклонниками в расстегнутом бомбере.

Многие знаменитости обожают выкладывать в «паутинку» свои обнаженные изображения. Эмили Ратаковски и Ким Кардашьян делают это очень часто, решила пойти по их стопам дочь актера Алека Болдуина Ирландия. Недавно модель решила опубликовать в интернете пикантное фото, вызвавшее бурю радости у мужчин-фанатов.

Никита Готский

На снимке Ирландия показана в расстегнутом бомбере, надетом на голое тело. Одной рукой она держит свою грудь, но на фото девушка смотрится очень откровенно. До этого Ирландия нечасто, но принимала участие в фотосессиях, где показывала свои яркие прелести.