«Одно из лучших событий в моей жизни»: Егор Крид рассказал об участие в «Холостяке»

Популярный российский певец и кумир миллионов Егор Крид прокомментировал свое участие в популярном романтическом шоу «Холостяк». Артист заявил, что существует весомая причина, почему он все-таки согласился быть героем подобного телепроекта.

Светлана Славянская

«Я не тот холостяк, который вам нужен», - из сезона в сезон повторял Егор Крид, когда его приглашали найти свою любовь на популярном проекте. Недавно изданию Super артист дал большое интервью, в котором признался, что его покорило то, что на «Холостяке» он может быть собой и не играть по сценарию.«Я не смогу играть на камеру. Если мне дадут сценарий, я не смогу читать по сценарию. Я не смогу быть милым, если я не милый. Я такой, я перфекционист. У меня есть свое мнение и точка зрения», - заявил Крид. Также певец признался, что часто менял правила шоу и завил, что «Холостяк» является одним из лучших моментов в его жизни.