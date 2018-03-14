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| | «Одно из лучших событий в моей жизни»: Егор Крид рассказал об участие в «Холостяке»

«Одно из лучших событий в моей жизни»: Егор Крид рассказал об участие в «Холостяке»

Сегодня, 15:13
Популярный российский певец и кумир миллионов Егор Крид прокомментировал свое участие в популярном романтическом шоу «Холостяк». Артист заявил, что существует весомая причина, почему он все-таки согласился быть героем подобного телепроекта.

«Одно из лучших событий в моей жизни»: Егор Крид рассказал об участие в «Холостяке»

 

«Я не тот холостяк, который вам нужен», - из сезона в сезон повторял Егор Крид, когда его приглашали найти свою любовь на популярном проекте. Недавно изданию Super артист дал большое интервью, в котором признался, что его покорило то, что на «Холостяке» он может быть собой и не играть по сценарию.

«Я не смогу играть на камеру. Если мне дадут сценарий, я не смогу читать по сценарию. Я не смогу быть милым, если я не милый. Я такой, я перфекционист. У меня есть свое мнение и точка зрения», - заявил Крид. Также певец признался, что часто менял правила шоу и завил, что «Холостяк» является одним из лучших моментов в его жизни.
Светлана Славянская
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