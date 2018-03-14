Цепи и наручники: Бузова спела в тюремной кровати

Очередной свой пост певица посветила клипу к песне «Она не боится», которая уже неделю по утверждению Бузовой в России в топе iTunes, Apple Music и не только. Ольга созналась в кайфе от того, что поклонникам нравится эта песня. А также добавила, что у нее на репите она круглосуточно. И напомнила всем о конкурсе на лучшую обложку к cover: «Она не боится».

Януш Серпнень

Ольга Бузова выложила в социальных сетях отрывок своего клипа к песне «Она не боится». На видео она чередует цепи и наручники, тюремную кровать и решетку. Ее фотографируют в клипе, словно преступницу, а в руках у нее табличка на которой вместо «положенного» - надпись: «Ольга Бузова. Я создаю тренды. Мои люди всегда со мной. Если ты не мужчина, а WIFI». Что означает, столь мудрое изречение - судить сложно, да и нет необходимости, такой была авторская задумка.В своих комментариях подписчики констатировали, что эта хорошая песня – огонь, и она их заводит, поэтому слушают ее ежедневно. Ольгу Бузову называли большим молодцом и восхищались ее трудолюбием. «Дорогая ты наша гордость, наша куколка так держать! Твои песни топ везде и мы молимся всегда, чтоб ты была всегда здоровая и успешная в личной жизни!», - писали поклонники в комментариях.Многие соглашались с тем, что у Бузовой много подписчиков и фанатов, поэтому чтобы она не выпустила, все будет на первом месте. Заодно поинтересовавшись, когда выйдет клип, подчеркнув, что, несмотря на очень простые песни, в мозг они въедаются на целый день. Кому-то, лишь музыка показалась прикольной, а вот слова пустые ни о чем, к тому же исполнение полный мрак, а клип какой-то тюремный.Но не всем по душе пришлась песня, нашлись и те, кто отметил, что во всех клипах у исполнительницы одна и та же мимика лица, а эта песня не самая лучшая из всех в ее репертуаре. У нее также спросили, не надоело ли ей, постоянно слушать и петь свои треки в машине, или это она, таким образом, текст учит?Были и такие, кто отнес певицу к разряду «поющие трусы», остановившись на мысли, что такое исполнение раздражает своей неординарностью, а исполнительница не блещет ни талантом, ни умом так, хоть чем то... А кто-то пошутил, что Бузову посадили.«Вообще песня ни о чем, только одно предложение - она не боится, вот и вся песня как вообще такую ерунду да еще и с таким голосом можно вообще слушать!», - подвел итог один из подписчиков.