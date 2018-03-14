Джастин Теру не сильно расстроился из-за развода и закрутил роман с коллегой

Догадки Дженифер Энистон подтвердились, ее теперь уже экс-муж Джастин Теру действительно изменял ей.

Пелагея Лебединская

Джастин Теру и Дженнифер Энистон прожили вместе в законном браке всего лишь два года, и между ними появился раздор. Энистон начала подозревать своего мужа-красавца в измене, что тот, изначально, отрицал. Дженнифер надоело постоянное его отсутствие дома в свободное время и ежечасные разговоры о его коллеге по работе. Джастин так увлекся своей коллегой Оливией Манн, что даже сам того не замечал, как часами мог рассказывать своей супруге о том, какая она замечательная. В итоге Дженнифер Энистон в прошлом месяце не вытерпела издевательств и обмана со стороны возлюбленного и подала на развод. Джастин долго не огорчался, сразу же начал крутить страстный роман с Оливией.Отметим, что в результате судебных разбирательств 50% всех денег Джастина могут перейти к его жене Дженнифер Энистон. Тем не менее, звездная пара продолжает общаются между собой и это в основном из-за общих домашних животных.