Год без свиданий: Анджелина Джоли не заводила роман после развода с Брэдом Питтом

Голливудская актриса и мать шестерых детей Анджелина Джоли недавно заявила, что после разрыва отношений с Брэдом Питтом она не заводила новый роман и год жила без свиданий. При этом ранее папарацци застали актрису с неизвестным мужчиной в одной из гостиниц в Камбодже.

Светлана Славянская

Анджелина Джоли утверждает, что целый год жила без свиданий с мужчинами и была занята лишь детьми и работой. Однако недавно актрису застали папарацци возле гостиницы в Камбодже, где Джоли заигрывала с неизвестным молодым человеком. По словам инсайдеров, Анджелина уже представила своим детям красивого незнакомца, который пришел на встречу с подарками.Актриса прокомментировала этот случай и заявила, что в Камбодже с ней находился телохранитель, а не бойфренд. Напомним, что недавно Брэд Питт заявил, что целый год после разрыва с Джоли жил без секса.