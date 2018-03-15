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| | Екатерина Андреева удивила фанатов своей растяжкой на Мальдивах

Екатерина Андреева удивила фанатов своей растяжкой на Мальдивах

Сегодня, 07:20
Популярная российская телеведущая Екатерина Андреева, получившая широкую известность благодаря работе на Первом канале, удивила своих многочисленных подписчиков, показав свою способность к растяжке, появившись в загруженном видеоролике в образе вампира.

Екатерина Андреева удивила фанатов своей растяжкой на Мальдивах

 

В официальном Instagram-аккаунте Андреевой появилось видео, которое она записала во время своего отдыха на Мальдивских островах. С помощью эластичной ткани, закреплённой сверху, Екатерина зависла прямо в воздухе, показав свою растяжку, постепенно меняя позиции своего тела. Телеведущая заявила о том, что показанный ею метод совершенствования растяжки сухожилий называется «вампир». Екатерина Андреева заявила о том, что данное название идеально подходит к этому методу, так как разрабатывая сухожилия, человек, как и вампир, сможет по многу лет поддерживать молодость в своём организме.

 

В комментариях подписчики Андреевой выразили своё искреннее удивление, заявив о том, что потрясены формами и кондициями тела телеведущей, которой уже исполнилось 56 лет. Многие фанаты заметили, что обязательно прибегнуть к данному методу дома.
Александр Вест
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