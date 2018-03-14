Актриса Дарья Мельникова сыграла в популярном сериале «Папины дочки» роль поклонницы футбола Жени Васнецовой. Эта роль принесла ей славу и любовь множества фанатов. Однако в реальной жизни актриса уделяет не так много внимания футболу, как ее героиня. В 2015 году она стала матерью, и жизнь ее во многом изменилась.

Ее сын родился в день рождения супруга Артура Смольянинова, и это один из немногих фактов о малыше, который просочился в прессу. Дарья даже до последнего скрывала свою беременность, да и фотографии малыша редко выкладывает в Сеть. Если же снимки и попадали в интернет, то кроха был изображен не иначе, как со спины. Однако подробностями своего материнства Мельникова делится охотно. В частности звезда «Папиных дочек» рассказала, на что ей приходится идти ради сына.

Дарья Светозарова

Появление наследника стало для актрисы не только огромной радостью, но и серьезной проверкой ее актерских способностей. Навыки игры пригодились молодой маме в сочинении и проигрывании сказок для сына, исполнении для него песенок. Нередко Дарье приходится проводить с малышом много времени в пробке. Чтобы развлечь его, приходится идти на многие ухищрения: петь песенки, в лицах представлять встречу машины с огромным динозавром. Во всем этом девушке помог актерский талант. Впрочем, Даша уверена, что раскрыть в себе потенциал актера может каждый человек – нужен только веский повод.Недавно сообщалось, что брак Мельниковой и Смольянинова переживает не лучший период. Причиной тому – частые возлияния актера и загулы. Однако Артур твердо решил исправиться и Дарья ему поверила.