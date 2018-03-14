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| | Звезда «Папиных дочек» рассказала, на что ей приходится идти ради сына

Звезда «Папиных дочек» рассказала, на что ей приходится идти ради сына

Сегодня, 13:48
Актриса Дарья Мельникова сыграла в популярном сериале «Папины дочки» роль поклонницы футбола Жени Васнецовой. Эта роль принесла ей славу и любовь множества фанатов. Однако в реальной жизни актриса уделяет не так много внимания футболу, как ее героиня. В 2015 году она стала матерью, и жизнь ее во многом изменилась.

Звезда «Папиных дочек» рассказала, на что ей приходится идти ради сына

 

Ее сын родился в день рождения супруга Артура Смольянинова, и это один из немногих фактов о малыше, который просочился в прессу. Дарья даже до последнего скрывала свою беременность, да и фотографии малыша редко выкладывает в Сеть. Если же снимки и попадали в интернет, то кроха был изображен не иначе, как со спины. Однако подробностями своего материнства Мельникова делится охотно. В частности звезда «Папиных дочек» рассказала, на что ей приходится идти ради сына.

Звезда «Папиных дочек» рассказала, на что ей приходится идти ради сына

 

Появление наследника стало для актрисы не только огромной радостью, но и серьезной проверкой ее актерских способностей. Навыки игры пригодились молодой маме в сочинении и проигрывании сказок для сына, исполнении для него песенок. Нередко Дарье приходится проводить с малышом много времени в пробке. Чтобы развлечь его, приходится идти на многие ухищрения: петь песенки, в лицах представлять встречу машины с огромным динозавром. Во всем этом девушке помог актерский талант. Впрочем, Даша уверена, что раскрыть в себе потенциал актера может каждый человек – нужен только веский повод.

Недавно сообщалось, что брак Мельниковой и Смольянинова переживает не лучший период. Причиной тому – частые возлияния актера и загулы. Однако Артур твердо решил исправиться и Дарья ему поверила.
Дарья Светозарова
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